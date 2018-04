Renault : de nouveaux engagements pour CAP 2020

16/04/2018 | 14:42

Le groupe et les représentants des organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, FO ont conclu, ce jour, un avenant à CAP 2020.



' Cet avenant prévoit l'accélération de la montée en compétences de l'entreprise pour accompagner les ambitions du plan stratégique Drive The Future ' indique le groupe.



Le groupe porte son engagement de 3600 à 5000 recrutements en CDI en France sur la période 2017-2019. Il a déjà recruté en France 2600 CDI depuis janvier 2017.



La direction de Renault propose également aux personnes volontaires, avec plus de 5 ans d'ancienneté, de bénéficier d'une dispense d'activité jusqu'à trois ans avant la date prévue de leur retraite à taux plein.



Le Groupe investira également en France 15 millions d'euros supplémentaires aux 220 millions déjà engagés pour la formation des collaborateurs. En 2017, ce sont 800 000 heures de formation qui ont été dispensées sur le périmètre de l'accord.



