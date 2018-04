Renault : de nouveaux moteurs pour ZOE

18/04/2018 | 10:56

Renault a fait savoir ce mercredi via un communiqué que le nouveau moteur électrique R110 est disponible à la vente en France sur les versions Intens et Edition One de la ZOE, aux tarifs respectifs de 26.200 euros et 28.600 euros.



Véhicule électrique le plus vendu en Europe, la ZOE se dote ce faisant d'une gamme complète de moteurs plus puissants, adaptée aux divers usages des conducteurs.



Cette offre de motorisation se compose du R90 (68 kilowatts (kW) - équivalent 92 chevaux), du R110 (80 kW - équivalent 108 chevaux) et du Q90 (65 kW - équivalent 88 chevaux).





