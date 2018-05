Renault : entrée au capital de Kalray

02/05/2018 | 11:05

Fonds de capital-risque de l'Alliance Renault-NissanMitsubishi, Alliance Ventures a effectué son entrée au capital de Kalray, pionnier des processeurs dédiés aux nouveaux systèmes intelligents, aux côtés de Definvest, le fonds géré par Bpifrance pour le compte du Ministère des Armées, a-t-on appris ce mercredi matin.



Cette opération s'élève à un total de 10 millions d'euros, incluant les actionnnaires existants et les nouveaux investisseurs. Elle constitue la deuxième tranche d'une levée de 23,6 millions initiée en juin dernier auprès de Safran Corporate Ventures, le fonds d'investissement asiatique Pengpai et de ses actionnaires historiques ACE Management, CEA Investissement, EUREKAP! et Inocap Gestion.



Les fonds levés vont permettre d'engager le déploiement commercial du processeur existant et de finaliser le développement de la nouvelle génération, qui devrait être lancée l'an prochain.



'Alors que l'un de nos marchés prioritaires est celui des prochaines générations de véhicules, nous ne pouvions rêver d'un meilleur partenaire stratégique que l'Alliance Renault-NissanMitsubishi. Quant à la participation de Bpifrance et du Ministère des Armées à travers le fonds Definvest, c'est pour nous une très forte validation de l'avance technologique et de l'enjeu stratégique de nos solutions sur le marché', a commenté Éric Baissus, président du directoire de Kalray.





