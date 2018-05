Renault : la collaboration avec Lucasfilm se poursuit

07/05/2018 | 18:21

Lucasfilm et Renault annoncent ce lundi prolonger leur collaboration à l'occasion de la présentation du film 'Solo : A Star Wars Story' en Sélection Officielle hors compétition durant le Festival de Cannes.



'Renault associe cette fois Kadjar à la sortie du film et met en place des dispositifs de communication 360° soutenus par une campagne media exceptionnelle', indique le constructeur automobile. En décembre, la marque au losange avait accompagné la sortie du film 'Star Wars : Les Derniers Jedi' avec une série limitée ZOE Star Wars.



A Cannes, les voitures officielles du festival et trois Twizy seront habillées aux couleurs du dernier opus de la saga Star Wars, pour la montée des marches de l'équipe du film.





