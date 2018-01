Renault : lancement d'un fonds de capital-risque

10/01/2018 | 09:33

Renault-Nissan-Mitsubishi annonce le lancement d'un fonds de capital-risque, Alliance Ventures, qui investira près d'un milliard de dollars sur cinq ans, dont 200 millions dès la première année en priorité dans le domaine des nouvelles mobilités.



Alliance Ventures a vocation à devenir un partenaire majeur pour les startups et les investisseurs. La première opération est un investissement stratégique dans Ionic Materials, entreprise américaine développant des matériaux pour batteries sans cobalt.



La nouvelle entité sera financée conjointement par Renault (40%), Nissan (40%) et Mitsubishi Motors (20%). Les décisions d'investissement seront prises par un comité d'investissement dédié qui suivra également les performances de ceux-ci.



