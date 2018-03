Renault : lancement de multiples projets

01/03/2018 | 09:58

Renault-Nissan-Mitsubishi annonce le lancement de multiples projets visant à l'accélération de la convergence dans des domaines clés, dans le sillage de l'annonce en septembre 2017 du plan moyen terme 'Alliance 2022'.



L'Alliance a nommé des directeurs de projet pour identifier de nouvelles opportunités de synergies et renforcer la convergence. Les projets devraient conduire à une nouvelle structure organisationnelle et la mise en oeuvre du plan de convergence sera lancée le 1er avril 2018.



Elle prévoit ainsi une convergence renforcée dans les domaines des achats, de l'ingénierie et de la fabrication et logistique, la création de deux nouvelles fonctions convergées (qualité-satisfaction Client et après-vente), ainsi que d'une fonction de business development.



