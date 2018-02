Renault : les engagés au Championnat du Monde FIA

09/02/2018 | 16:25

La conférence de presse de l'Automobile Club de l'Ouest, a permis de révéler les noms des engagés pour la Super Saison 2018-2019 du Championnat du Monde FIA WEC et les 24 Heures du Mans 2018.



Championne du Monde LMP2 en 2016, l'équipe Signatech Alpine Matmut figurera à nouveau parmi les têtes d'affiche de sa catégorie.



Le Français Nicolas Lapierre retrouvera le Brésilien André Negrão. Sur cinq épreuves disputées ensemble, les deux hommes ont déjà remporté une course et signé trois autres podiums.



L'équipage sera complété par le Français Pierre Thiriet, Champion d'Europe ELMS en 2012 et vainqueur LMP2 des 6 Heures WEC de Spa-Francorchamps la saison passée.



L'équipage de l'Alpine A470 n°36 sera en piste le 6 avril sur le Circuit Paul Ricard (France) pour le prologue officiel du FIA WEC.



