Renault : participe aux plans de redressement d'Avtovaz

28/03/2018 | 13:57

Renault et Rostec, les deux partenaires d'Alliance Rostec Auto, actionnaire majoritaire d'Avtovaz, annoncent leur participation indirecte à l'augmentation de capital réservée d'Avtovaz actuellement en cours de réalisation et qui se terminera en avril 2018.



Les deux partenaires transfèrent chacun 30,7 milliards de rouble russe de créances et de prêts à ARA B.V., qui les convertira en actions nouvelles émises par Avtovaz.



Cette opération d'un montant de 61,4 milliards de rouble russe est destinée à reconstituer les fonds propres d'Avtovaz.



' Cette recapitalisation soutient la mise en oeuvre des plans de redressement d'Avtovaz et de la marque Lada ' indique le groupe.



