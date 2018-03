Renault : présente le Captur en Série Limitée S-Edition

28/03/2018 | 10:42

Renault annonce le nouveau modèle Captur avec la Série Limitée S-Edition. Cette version permet également de compléter la gamme moteur avec le TCe 150, associé à une boîte manuelle ou EDC.



Avec ce nouveau moteur, le crossover Captur S-Edition devient ainsi le modèle le plus sportif de la gamme.



Le Captur S-Edition est d'une teinte exclusive Bleu Iron couplée d'un toit Noir Etoilé ou Gris Platine. Il dispose de jantes alliage 17'' Filante diamantées Noir et d'un badge S-Edition.



Ce véhicule se pare d'une sellerie exclusive alcantara et simili cuir avec surpiqûres bleues.



Enfin, cette série limitée se distingue par des équipements technologiques notables tels que R-LINK Evolution, les radars avant, arrière et latéraux, la caméra de recul, l'Easy Park Assist ou encore les détecteurs d'angle mort.



Disponible en 8 combinaisons de teintes bi-ton, les commandes de cette série limitée sont ouvertes dans le réseau commercial France.



