Renault : rebond du titre, valeur favorite d'un analyste

30/04/2018 | 17:21

Le titre termine aujourd'hui en hausse de près de 1% après plusieurs jours de repli. Invest Securities maintient Renault parmi ses valeurs favorites, avec une opinion 'achat' et un objectif de cours de 127 euros réitérés, malgré la publication vendredi d'un chiffre d'affaires trimestriel en dessous du consensus de 5%.



'Pour autant, il n'y a pas de danger pour les résultats et Renault affiche des guidances 2018 inchangées', souligne l'analyste, qui laisse inchangées ses estimations 2018/20 'en ligne avec la plan 'Drive the future' vers un CA de 70 milliards d'euros et une marge de 7% en 2022.'



'Notre objectif de cours est maintenu, soulignant encore la sous-évaluation', poursuit-il, estimant que 'cette publication et les déclarations du Pdg de Nissan ne voyant pas l'intérêt d'une fusion Renault-Nissan expliquent le recul de -3,15% ce vendredi.'



