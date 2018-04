Renault : stabilité des ventes VP au 1er trimestre 2018

03/04/2018 | 11:45

Le groupe annonce une stabilité des ventes VP au premier trimestre avec une part de marché de 19,2 %. En VU, les ventes de Renault progressent de 5,3%.



Avec près de 32 500 unités vendues et 5,8 % du marché VP, Clio reste n°1 du marché français. Twingo, dont les ventes progressent de 21,7 %, est leader du segment A.

Captur est 5e du marché et n°1 des SUV du segment B. Koleos est n°2 du segment D et leader des D-SUV. Espace domine toujours le segment E.

Le groupe place 3 véhicules dans le top 5 du segment C, avec Mégane, Scénic dont les ventes progressent de 22,5 % et nouveau Duster.



' Sur les marchés électriques, Renault demeure le leader incontesté en VP comme VU de Twizy à Master Z.E. en passant par ZOE et Kangoo Z.E., tous les deux n°1 de leur marché respectif ' indique le groupe.



Philippe Buros, directeur commercial France du Groupe Renault a déclaré : ' Le Groupe Renault profite pleinement du dynamisme du marché automobile français. Nouveau Duster, lancé en janvier, confirme le succès annoncé. Notre carnet de commandes est plein et nous permet d'envisager les mois à venir avec confiance. '



