Renault : un nouveau Président-Directeur Général pour Avtovaz

16/04/2018 | 12:11

Alliance Rostec Auto BV annonce aujourd'hui la nomination de Yves Caracatzanis au poste de Président-Directeur Général d'Avtovaz. Il va prendre ses fonctions à compter du 1er juin 2018.



Nicolas Maure conservera ses fonctions de Président-Directeur Général d'Avtovaz jusqu'au 31 mai 2018 et continuera à suivre le redressement financier ainsi que le déploiement du plan stratégique de l'entreprise en tant que Senior Vice-President Groupe Renault, directeur des opérations de la région Eurasie et Vice-Président du Conseil d'administration d'Avtovaz à partir du 2 avril 2018.



Yves Caracatzanis est actuellement Directeur Général du Groupe Renault en Roumanie. Il est également Président-Directeur Général de Dacia Automobile SA en Roumanie.



Yves Caracatzanis a occupé les postes de Directeur Industriel de la Région Eurasie et de Directeur Supply Chain Groupe Renault. Il a rejoint Renault en 1992.



