ResMed : Conçu pour les masques PPC, Le nouveau diffuseur QuietAir de ResMed réduit le bruit de 89 %

QuietAir augmente également de 70 % la douceur du flux d’air expiré

ResMed (NYSE : RMD, ASX : RMD) a présenté aujourd’hui le coude d’évent diffuseur QuietAir, pour ses tout derniers masques faciaux à pression positive continue (PPC) : AirFit F20 avec coussin en silicone et AirTouch F20 avec coussin en mousse à mémoire de forme.

QuietAir réduit le bruit de 89 % et produit un flux d’air expiré dont la douceur est 70 % supérieure à celle des précédents modèles de ResMed, ce qui permet une nuit de sommeil calme et ininterrompu, tout en atténuant deux obstacles à la conformité thérapeutique : le bruit et le confort du partenaire.

« Grâce à cette technologie, les niveaux de bruit de nos masques faciaux complets sont nettement inférieurs au bruit ambiant dans la chambre à coucher », a déclaré Mick Farrell, PDG de ResMed. « Nous offrons aux patients et à leurs partenaires de lit la paix et la tranquillité auxquels ils ont droit pour un meilleur sommeil. »

QuietAir est la plus récente innovation de la gamme de produits AirFit et AirTouch de ResMed :

Lancé en mai 2017, le modèle AirTouch F20 avec bulle en mousse à mémoire de forme UltraSoft offre un ajustement personnalisé grâce à un joint respirable extra doux. Il s’adapte à 98 % des patients.

Lancés en novembre 2016 pour améliorer le confort et l’ajustement facial, les masques nasaux AirFit F20 et AirFit N20 s’adaptent à 97 et 99 % des patients, respectivement, indépendamment de la structure du visage, du sexe ou de l’âge.

Ces trois masques complètent la gamme des dispositifs PAP connectés au nuage, de ResMed : les appareils de chevet Air10 et AirMini, le plus petit dispositif PAP au monde. Il a été prouvé qu’activées par la connectivité au nuage, la télésurveillance à distance et l’autosurveillance contribuent à améliorer l’observance chez les patients et les efficacités commerciales des cliniciens.

Les diffuseurs QuietAir pour les masques AirFit F20 et AirTouch F20 sont dès à présent disponibles dans les Amériques, en région EMOA et en Asie-Pacifique. Pour plus d’informations, contactez votre représentant commercial ResMed.

À propos de ResMed

ResMed (NYSE : RMD, ASX : RMD) figure parmi les principales sociétés de santé connectée, à l’échelle mondiale, et compte plus de 5 millions d’appareils connectés au nuage pour permettre la surveillance quotidienne et à distance des patients, et changer la vie à chaque respiration. Ses appareils et solutions logicielles, primés aident à traiter et à gérer l’apnée du sommeil, la maladie pulmonaire obstructive chronique et d’autres affections respiratoires. Son équipe forte de 6 000 personnes travaille à améliorer la qualité de vie des patients, à réduire l’impact des maladies chroniques, et à limiter les coûts des soins de santé dans plus de 120 pays. ResMed.com

