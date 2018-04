ResMed : nomme Bobby Ghoshal au poste de directeur principal de la technologie

ResMed (NYSE : RMD, ASX : RMD) a annoncé aujourd’hui la prise de fonctions immédiate de Bobby Ghoshal au poste de directeur principal de la technologie (CTO, pour Chief Technology Officer, en anglais).

Bobby Ghoshal, ResMed Chief Technology Officer (Photo: Business Wire)

En tant que CTO, M. Ghoshal dirigera l’équipe mondiale d’informatique de santé et d’analyse des données de ResMed, pour piloter ses plateformes numériques de santé, basées dans le nuage, ainsi que des investissements dans des technologies émergentes de la santé, telles que l’intelligence artificielle et l’apprentissage machine.

M. Ghoshal possède plus de 25 années d’expérience dans les technologies de l’information, l’innovation dans le domaine des semi-conducteurs, les stratégies numériques, la sécurité de l’information, l’analyse avancée, les opérations et le service à la clientèle. Depuis 2016, M. Ghoshal était chef de l’exploitation chez Brightree, un fournisseur appartenant à ResMed, spécialisé en logiciels en tant que service (software-as-a-service, SaaS) en nuage pour les soins extrahospitaliers. De 2012 à 2016, il a été vice-président des technologies de l’information chez ResMed. Avant cela, M. Ghoshal a occupé plusieurs postes techniques et de gestion dans les secteurs des semi-conducteurs et de la finance.

« M. Ghoshal a joué plusieurs rôles clés dans l’émergence de ResMed en tant que leader mondial de la santé connectée, au cours de la dernière décennie, et nous sommes ravis de l’avoir choisi comme notre nouveau CTO », a déclaré Mick Farrell, PDG de ResMed. « J’ai travaillé avec M. Ghoshal pendant de nombreuses années, et je sais qu’il possède une énergie, une intégrité et une intelligence incroyables en plus d’une volonté de toujours en apprendre davantage. Ces atouts vont permettre de guider les compétences émergentes de ResMed dans les domaines de l’intelligence artificielle, l’apprentissage machine, les réseaux de neurones profonds et d’autres technologies d’analyse des données, dans le but de changer la vie de millions de patients supplémentaires. »

« Je suis ravi de me retrouver à la tête de l’extraordinaire équipe informatique de ResMed pour contribuer à optimiser la valeur de la santé connectée, en tirant parti de la technologie et des données, au profit des centaines de millions de personnes souffrant d’apnée du sommeil, de MPOC et d’autres maladies chroniques connexes à travers le monde », a confié pour sa part M. Ghoshal.

L’équipe d’informatique de santé de ResMed était auparavant dirigée par Raj Sodhi, président actuel de l’activité logiciels en tant que service, de ResMed, et pionnier de la croissance des logiciels extrahospitaliers à travers le monde.

« Je suis ravi du retour de M. Ghoshal au sein de l’équipe de ResMed », a déclaré M. Sodhi. « Avec M. Ghoshal au poste de CTO, je serai en mesure de me concentrer pleinement sur l’extension des capacités des solutions SaaS de ResMed, destinées aux soins extrahospitaliers. M. Ghoshal, quant à lui, prendra en charge le prochain niveau d’innovation technologique, d’investissement et de partenariat qui porteront nos capacités de santé numérique vers de nouvelles frontières, pour le bénéfice à terme des patients, des médecins, des fournisseurs et des payeurs. »

À propos de ResMed

ResMed (NYSE : RMD, ASX : RMD) figure parmi les principales sociétés de santé connectée, à l’échelle mondiale, et compte plus de 4 millions d’appareils connectés au nuage pour permettre la surveillance quotidienne et à distance des patients, et changer la vie à chaque respiration. Ses appareils et solutions logicielles, primés aident à traiter et à gérer l’apnée du sommeil, la maladie pulmonaire obstructive chronique et d’autres affections respiratoires. Son équipe forte de 6 000 personnes travaille à améliorer la qualité de vie des patients, à réduire l’impact des maladies chroniques, et à limiter les coûts des soins de santé dans plus de 120 pays. ResMed.com

