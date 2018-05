Reworld Media : emprunt obligataire de six millions d'euros

14/05/2018 | 07:49

Reworld Media annonce avoir finalisé le 9 mai l'émission d'un emprunt obligataire de type 'Euro PP', placement privé d'un montant nominal de six millions d'euros, totalement remboursable in fine, et accorde un prêt actionnaire de à sa filiale Tradedoubler.



Ce prêt, associé à l'obtention d'un crédit auprès d'une institution suédoise, génère un financement total de 111 millions de couronnes suédoises permettant à Tradedoubler de refinancer l'emprunt obligataire contracté en 2013.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.