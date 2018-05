COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 18 mai 2018

Reworld Media lauréat au Grand Prix des Entreprises de Croissance secteur « Medias & Divertissement»

Reworld Media (ALREW), groupe digital international, a remporté hier soir le Grand Prix des Entreprises de Croissance secteur « Medias et Divertissement » dans la catégorie 100 M€à 1 Mrd d'euros de chiffre d'affaires.

Remis par Leaders League, en collaboration avec le Ministère de l'Economie et desFinances, le

Grand Prix des Entreprises de Croissance récompense les entreprises françaises et francophones frontalières ayant connu une forte progression de leur chiffre d'affaires aucours de ces dernières années et dont la stratégie allie innovation, créationd'emplois, management collaboratif etresponsabilité sociale, sociétale et environnementale.

Reworld Media se distingue par une approche entrepreneuriale du secteur des médias qui lui a permis de constituer en 5 ans un acteur majeur, présent dans 11 pays avec 489 collaborateurs etun chiffre d'affaires annuel de 186 M€.

Cette 5èmedistinction en un an,après la médaille de « National Winner » aux European Business Awards en mars dernier et 3 autres distinctions courant 2017 -Frenchweb 500, Forbes Futur40, Deloitte In Extenso Technology Fast 50-, atteste à nouveau de la croissance et de la solidité du groupe sur son marché.

« Reworld Media progresse chaque année dans ses performances de croissance et de rentabilité.L'obtentiondu Grand Prix des Entreprises de Croissance est un évènement significatif,le fruit d'un travail collectif, d'uneformidable aventure humaine ;nous en profitons pour féliciter l'ensemble de nos équipes »,indiquent Pascal Chevalier, Président et, Gautier Normand, Directeur général.

À propos de Reworld Media :

REWORLD MEDIA est un groupe digital international dont les activités reposent sur un réseau propriétaire de 11 marques média fortes dans leurs segments B2C (marie france, Be, Le Journal de la Maison, Maison&Travaux, Gourmand, Auto Moto, Télé Magazine...) et sur un réseau de médias à la performance internationaux comprenant plus de 180 000 sites partenaires. Le groupe est unique dans sa capacité à proposer aux annonceurs une offre globale associant « Media Branding » (dispositifs médias sur tous les leviers: digitaux, print, event...) et « Media Performance» (campagnes à la performance). Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 185,6 M€ sur l'exercice 2017 ; il estprésent dans 11 pays et compte 489 collaborateurs.

