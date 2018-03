Reworld Media : renoue avec les bénéfices en 2017

14/03/2018 | 10:53

Reworld Media publie un résultat net de 1,8 million d'euros au titre de l'année 2017, contre une perte nette de -6,6 millions en 2016, et un EBITDA de 7,5 millions, en hausse de 72% par rapport à l'exercice précédent.



Le chiffre d'affaires consolidé ressort en croissance de 7% à 185,6 millions d'euros, comprenant une forte accélération dans les activités digitales du Media Branding à +57% qui compense largement le recul structurel du print (-4%).



Déclarant 's'être hissé en cinq ans parmi les grands acteurs des medias digitaux', Reworld Media entend poursuivre sa forte croissance dans le digital et développer les synergies entre ses activités sur le nouvel exercice en cours.



