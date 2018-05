Le 11 mai 2018

Reworld Media réussit une émission obligataire de 6 M€et sa filiale Tradedoubleur obtient un financement de 111 MSEK

REWORLD MEDIA (ALREW), groupe digital international, annonce avoir finalisé le 9 mai 2018 l'émission d'un emprunt obligataire de type "Euro PP"* et accorde un prêt actionnaire de à sa filiale Tradedoubler.Ce prêt, associé à l'obtention d'un crédit auprès d'une institutionsuédoise, génère un financement total de 111 MSEK permettant à Tradedoubler de refinancerl'emprunt obligataire contracté en 2013.

Emission obligataire de 6 M€souscrite par Schelcher Prince Gestion

Reworld Media a réalisé un placement privé d'un montant nominal de 6 M€, totalement remboursable in fine, souscrit par les fonds de Dette Privée gérés par Schelcher Prince Gestionpour le compte d'investisseurs institutionnels.

Les obligations portent une maturité de 7 ans, avec une échéance en mai 2025, et ne seront pas cotées. Cette émission de maturité plus longue donne à Reworld Media accès au marché del'euro PPet conforte le groupedans l'obtention de nouvelles sources de financementdiversifiées.

Tradedoubler obtient un financement de 111 MSEK permettant de refinancerl'emprunt obligataireémis en 2013

Aprèsavoir mené une Offre Publique d'Achat à laquelle 95% des détenteursdes obligations, représentant 87% du montant nominal de la dette, ont souscrit, (cf communiqué de Tradedoubler du 24avril 2018), Tradedoubler a obtenu un financement d'un montant globalde 111 MSEK(environ 10,8 M€). Ce financement comprendd'une part, un prêt actionnaire d'un montant de 40 MSEK (environ 3,9 M€)

accordé par Reworld Mediaet, d'autre part, l'apport de 71 MSEK parune institution de crédit suédoise (cf communiqué de Tradedoubler du 3 mai 2018).

« La réussite de cette opération de refinancement conforte Tradedoubler dans la poursuite de son développement.L'accompagnementpar un investisseur tel que Schelcher Prince Gestion apporte de plus un nouveau signe de reconnaissance du succès de Reworld Media et de son potentiel sur le marché en forte croissance des medias digitaux »,indique Gautier Normand, Directeur général de Reworld Media.

Euroland Corporate a conseillé Reworld Media dans l'opération.

*« Euro PP » : placement obligataire privé en euro

À propos de REWORLD MEDIA :

REWORLD MEDIA est un groupe digital international leader sur ses activités grâce à un réseau propriétaire de 11 marques média fortes dans leurs segments B2C (marie france, Be, Le Journal de la Maison, Maison&Travaux, Gourmand, Auto Moto, Télé Magazine...) et à un réseau de médias à la performance internationaux comprenant plus de 180 000 sites partenaires. Le groupe est unique dans sa capacité à proposer aux annonceurs une offre globale associant « Media Branding » (dispositifs médias sur tous les leviers: digitaux, print, event...) et « Media Performance » (campagnes à la performance). Le groupe a réalisé un chiffred'affaires de 185,6 M€ sur l'exercice 2017; il est présent dans 11 pays et compte 489 collaborateurs.

