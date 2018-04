REXEL :RESULTATS DU 1ER TRIMESTRE 2018

RESULTATS DU 1er TRIMESTRE 2018 (non audités) RESULTATS T1 18 EN LIGNE AVEC NOS ANTICIPATIONS VENTES A JOURS CONSTANTS EN HAUSSE DE 3,9% ET RESULTAT NET RECURRENT STABLE AMELIORATION DU FREE CASH FLOW

VENTES DE 3,178 Mds€ AU T1, EN PROGRESSION DANS CHAQUE ZONE GEOGRAPHIQUE

En données comparables et à nombre de jours constant, les ventes sont en hausse de 3,9% dont : Europe : +2,8%, bénéficiant de l'amélioration des ventes dans nos pays clés Amérique du Nord : +3,5%, soutenues par le Canada et l'activité de Proximité aux États-Unis Asie-Pacifique : +12,9%, bénéficiant de la croissance des ventes dans la plupart des pays

En données comparables et à nombre de jours courant, les ventes sont en hausse de 2,8%, incluant un effet calendaire de -1,1% et un effet cuivre de +0,8%

En données publiées, les ventes sont en baisse de 4,2%, incluant des effets défavorables de change (-6,0%) et de périmètre (-0,8%)

MARGE D'EBITA AJUSTÉE DE 4,0%, EN RECUL DE 32bps PRINCIPALEMENT A CAUSE DES INVESTISSEMENTS

Marge brute stable à 25,1%, avec une amélioration de la profitabilité en Amérique du Nord

Marge d'EBITA ajusté en baisse de 32bps, notamment en raison des investissements en ressources humaines et dans le digital, comme anticipé.

RESULTAT NET RECURRENT STABLE A 68,2M€

AMELIORATION DU FREE CASH FLOW AVANT INTERETS ET TAXES A (119,2)M€ vs. (206,7)M€ au T1 2017

Chiffres clés1 T1 2018 Variation3 Ventes 3 178,3M€ En données publiées -4.2% En données comparables et à nombre de jours courant +2,8% En données comparables et à nombre de jours constant +3,9% EBITA ajusté² 127,2M€ -4,8% En pourcentage des ventes 4,0% Variation en points de base -32bps EBITA publié 125,4M€ -13,4% Résultat opérationnel 113,6M€ -12,7% Résultat net 60,7M€ -3,9% Résultat net récurrent 68,2M€ +0,1% FCF avant intérêts et impôts (119,2)M€ + 87,5M€ Dette nette en fin de période 2 183,9M€ Réduction de 10,3%

1 Cf. définition dans la section "Glossaire" de ce document ; 2 A périmètre et taux de change constant et en excluant (i) l'amortissement des actifs incorporels reconnus dans le cadre de l'affectation du prix des acquisitions et (ii) l'effet non-récurrent lié aux variations du prix des câbles à base de cuivre 3 T1 2017 retraité des impacts IFRS 9 and 15

Patrick BERARD, Directeur Général, a déclaré: « Je suis satisfait que nos chiffres du premier trimestre reflètent les effets des actions de transformation et des investissements que nous avons commencé à mettre en oeuvre il y a 18 mois. Nous affichons une bonne croissance dans nos principaux pays européens, aux États-Unis et au Canada ainsi qu'en Asie-Pacifique. Nous continuons d'investir dans notre croissance future et dans la digitalisation de nos activités, les ventes numériques représentant désormais 15,6% de notre chiffre d'affaires. Aux États-Unis, la stratégie multi-enseignes régionale est maintenant en place et devrait produire de nouveaux gains d'efficacité. Notre marge d'EBITA à 4% reflète principalement l'investissement dans les ressources humaines et le numérique. Notre cash-flow a été solide et nous prévoyons de générer un niveau élevé de conversion de trésorerie en 2018. Le premier trimestre nous donne confiance dans la poursuite de l'amélioration au long de l'année et nous confirmons nos objectifs financiers pour 2018, tels qu'annoncés en février. »

ANALYSE DES RESULTATS AU 31 MARS 2018

Les états financiers, au 31 mars 2018, ont été arrêtés par le Conseil d'Administration qui s'est tenu le 26 avril 2018. Ils n'ont pas été audités par les commissaires aux comptes.

Les états financiers au 31 mars 2017 ont été retraités pour tenir compte du changement de méthode comptable, relatif à l'adoption des normes IFRS 9 « Instruments financiers » et IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec les clients » ; ce retraitement a eu pour effet une augmentation de 0,4 million d'euros du résultat opérationnel (celui-ci s'élevait à 129,8 millions d'euros au T1 2017, tel que publié le 28 avril 2017, et s'élève à 130,2 millions d'euros, tel que retraité).

Les termes suivants : EBITA publié, EBITA ajusté, EBITDA, Résultat net récurrent, Free cash-flow ou Flux net de trésorerie disponible et Endettement financier net sont définis dans la section « Glossaire » de ce document.

Sauf mention contraire, tous les commentaires sont faits en base comparable et ajustée et, pour ce qui concerne le chiffre d'affaires, à nombre de jours constant.

VENTES

Au 1er trimestre, les ventes ont enregistré un recul de 4,2% en données publiées (retraitées de l'impact IFRS 15) et une hausse de 3,9% en données comparables et à nombre de jours constant, reflétant une amélioration de la tendance des ventes dans les trois zones géographiques

Au 1er trimestre, Rexel a enregistré des ventes de 3 178,3M€, en recul de 4,2% en données publiées, incluant :

Un effet de change négatif de 198,1M€ (soit -6,0% des ventes du T1 2017), principalement lié à la dépréciation du dollar américain et du dollar canadien par rapport à l'euro ;

Un effet de périmètre net négatif de 27,2M€ (soit -0,8% des ventes du T1 2017), résultant des cessions récentes en Asie du Sud-Est ;

Un effet calendaire négatif de 1,1 points.

En données comparables et à nombre de jours constant, les ventes ont progressé de 3,9%, incluant un effet positif de 0,8% lié aux variations du prix des câbles à base de cuivre.

Europe (57% des ventes du Groupe) : +2,8% au T1 en données comparables et à nombre de jours constant

Au premier trimestre , les ventes en Europe ont reculé de 0,2% en données publiées, incluant un effet de change négatif de 26,0M€ (principalement dû à la dépréciation de la livre sterling, du franc suisse et de la couronne suédoise par rapport à l'euro). En données comparables et à nombre de jours constant, les ventes ont progressé de 2,8%, reflétant une accélération de la croissance dans la plupart des pays.

Les ventes en France (38% des ventes de la région) ont progressé de 3,8%, l'efficacité du modèle permettant de bénéficier de la croissance du marché, particulièrement dans les marchés résidentiel et industriel qui progressent d'environ 5% ;

Les ventes en Scandinavie (12% des ventes de la région) ont enregistré une croissance de 1,6%, portée par la Finlande (+15,2%) et la Suède (+4,5%) qui neutralise la baisse enregistrée en Norvège (-13,3%). Celle-ci s'explique principalement par les conditions météorologiques défavorables et par la perte d'un contrat significatif ;

Au Royaume-Uni (12% des ventes de la région) les ventes ont diminué de 5,6%, principalement en raison des réorganisations de la force de vente, des effets météorologiques et de la fermeture de 13 agences (impact de -0.9%), affectant notre activité dans un marché en baisse. Les régions du Nord et du Centre sont les plus touchées ;

Les ventes en Allemagne (11% des ventes de la région) ont progressé de 1,7%, principalement tirées par le marché commercial, notamment par les câbles ;

Le Benelux (9% des ventes de la région) a affiché une croissance solide, avec une bonne dynamique aux Pays-Bas , en progression de 13,3%, portée par notre focalisation opérationnelle pour mieux servir nos clients dans la multi-énergie ;

En Suisse (6% des ventes de la région), les ventes ont progressé de 8,7%, grâce notamment à l'activité de projets, dans un environnement qui reste concurrentiel.

Amérique du Nord (34% des ventes du Groupe) : +3,5% au T1 en données comparables et à nombre de jours constant

Au premier trimestre , les ventes en Amérique du Nord sont en baisse de 9,7% en données publiées, intégrant un effet de change négatif de 147,6 M€ (principalement dû à la dépréciation du dollar américain et du dollar canadien par rapport à l'euro). En données comparables et à nombre de jours constant, les ventes progressent de 3,5%, tirées par le Canada et l'activité de Proximité aux Etats-Unis.

Aux États-Unis (79% des ventes de la région), les ventes ont progressé de 3,2% en données comparables et à nombre de jours constant. La croissance des ventes a été principalement tirée par les marchés du commercial (en progression d'environ 5%) et du résidentiel (en progression à deux chiffres) : Nos investissements produisent leur effet, avec notamment un gain de plus 9 000 clients et une contribution à la croissance des ventes du trimestre de 1,3% provenant des ouvertures d'agences ; Un impact commercial positif de notre nouvelle organisation par région ; Une bonne dynamique dans la région du Northwest et Mountain Plains, contrebalançant un début plus timoré dans le Northeast ; La forte demande du secteur pétrolier et gazier (+10% au T1) a contribué à 0,6% de la croissance du trimestre ; L'activité Projets a continué d'être impactée par le moindre volume de projets dans l'éolien et l'énergie.

Au Canada (21% des ventes de la région), les ventes sont en hausse de 4,8% en données comparables et à nombre de jours constant, principalement tirées par le marché industriel. Nous confirmons la poursuite du redressement de nos activités des secteurs pétrolier et gazier (en hausse de 9%) et minier (en hausse de 4,4%).

Asie-Pacifique (9% des ventes du Groupe) : +12,9% au T1 en données comparables et à nombre de jours constant

Au premier trimestre , les ventes en Asie-Pacifique ont baissé de 7% en données publiées, incluant un effet périmètre négatif de 27,2M€ suite à la cession de nos activités en Asie du Sud Est, et un effet de change négatif de 24,4M€ en raison de la dépréciation du dollar australien et du renminbi face à l'euro. A données comparables et à nombre de jours constant, le chiffre d'affaires progresse de 12,9%.

Dans le Pacifique (53% des ventes de la région), les ventes ont progressé de 7,9% en données comparables et à nombre de jours constant : En Australie (83% du Pacifique), les ventes ont progressé de 9,4%, reflétant une amélioration dans nos 3 marchés finaux avec le résidentiel, le commercial et l'industrie en progression comprises entre 7% et 9% ; En Nouvelle-Zélande (17% du Pacifique), les ventes ont progressé de 1,1%.



En Asie (47% des ventes de la région), les ventes progressent de 19,1% : En Chine (82% de l'Asie), les ventes ont progressé de 10,3% en données comparables et à nombre de jours constant, reflétant une bonne dynamique dans les produits et solutions d'automatismes industriels ; Le Moyen-Orient et l' Inde (18% de l'Asie) ont enregistré de solides performances grâce à un projet important au Moyen-Orient (+7M€) et une forte activité dans les automatismes industriels en Inde.



PROFITABILITÉ

Quasi-stabilité de la marge brute : -2bps au T1 2018

Marge d'EBITA ajusté de 4,0% au T1, en baisse de 32bps

Au premier trimestre , la marge brute est quasi stable, en recul de 2bps par rapport à l'année précédente, s'établissant à 25,1% des ventes. Les opex (y compris amortissements) ont représenté 21,2% des ventes, soit une détérioration de 30bps d'une année sur l'autre, principalement à cause de l'effet report des investissements en ressources humaines et dans le digital dans un trimestre traditionnellement plus faible en ventes ainsi que de l'inflation des coûts et salaires dans certains marchés.

En Europe , la marge brute s'est établie à 27,5% des ventes, en hausse de 2bps par rapport à l'année précédente. Durant le trimestre, nos frais administratifs et commerciaux (amortissements inclus) ont augmenté de 27 bps. Notre fort levier opérationnel en France est neutralisé par l'inflation des coûts dans la région, la baisse des volumes au Royaume-Uni et en Norvège (-20bps) ainsi que par les investissements en IT et dans le digital. Nos activités digitales au Royaume-Uni sont en train d'être basculées sur Hybris, notre plateforme commune de e-commerce.

En Amérique du Nord , la marge brute s'est établie à 22,8% des ventes. Cela a représenté une amélioration de 32bps par rapport à l'année précédente principalement grâce à de meilleures conditions d'achats et des initiatives en matière de pricing, particulièrement dans notre activité de proximité aux Etats-Unis, tout en investissant dans des ouvertures d'agences et les ressources humaines. Cette amélioration a été neutralisée par la dégradation des opex (amortissements inclus) de 38bps (à 19,9% des ventes), impactés par des coûts de transports plus élevés ainsi que des investissements dans la force de vente au Canada. Au total, notre fort levier opérationnel aux Etats-Unis a été neutralisé par une détérioration de la marge d'Ebita au Canada ;

En Asie-Pacifique , la marge brute s'est établie à 18,1% des ventes, une détérioration de 75bps par rapport à l'année précédente. Cependant, la marge d'EBITA ajusté s'est améliorée de 35bps, grâce à la contribution des volumes et au strict contrôle des coûts, qui ont compensé l'impact de 75bps sur la marge brute principalement lié au phasage dans le temps d'un projet au Moyen-Orient et au mix pays.

Au niveau de la Holding, les opex s'élèvent à 6,9 millions d'euros, contre 2,1 millions d'euros il y a un an, principalement en raison des investissements additionnels en IT en digital et de l'effet non récurrent des plans de rémunération long terme.

En conséquence, l'EBITA ajusté s'est établi à 127,2 M€, en baisse de 4,8% au T1.

La marge d'EBITA ajusté a baissé de 32 points de base à 4,0% du chiffre d'affaires, reflétant :

· une détérioration de la marge d'EBITA ajusté en Europe à 5,5% des ventes, en baisse de 25bps,

· une marge d'EBITA ajusté en légère baisse de 6 bps en Amérique du Nord à 2,9% des ventes et,

· une amélioration de la marge d'EBITA ajusté en Asie-Pacifique à 1,3% des ventes, en hausse de 35bps.

Au premier trimestre, l'EBITA publié s'est élevé à 125,4M€ (incluant un effet non-récurrent du cuivre négatif de 1,8M€), en baisse de 13,4% d'une année sur l'autre.

RESULTAT NET

Résultat net à 60,7M€ au T1 2018

Résultat net récurrent stable à 68,2M€ au T1 2018

Le bénéfice d'exploitation du T1 2018 s'est établi à 113,6M€, contre 130,2M€ en 2017.

· L'amortissement des actifs incorporels résultant de l'allocation du prix d'acquisition s'est élevé à 4,4M€ (contre 4,9M€ au T1 2017) ;

· Les autres produits et charges ont représenté une charge nette de 7,4M€ (contre une charge nette de 9,8M€ au T1 2017). Ils comprenaient 6,8M€ de coûts de restructuration (contre 7,6M€ au T1 2017).

Les charges financières nettes se sont élevées à 24,9M€ (contre 33,6M€ au T1 2017). Les deux périodes comprenaient des charges liées aux opérations de refinancement :

Le T1 2018 comprenait une charge nette de 1,1M€ liée à la renégociation du contrat de crédit senior en janvier 2018 ;

Le T1 2017 comprenait une charge nette de 6,7M€, liée au remboursement anticipé de 330 millions de dollars américains (environ 302M€) de l'émission obligataire d'avril 2013.

Retraitées de ces charges nettes, les charges financières nettes sont passées de 27,0M€ au T1 2017 à 23,8M€ au T1 2018. Cette évolution reflète principalement un endettement moyen sur un an et un taux d'intérêt effectif inférieurs, grâce aux différentes opérations de refinancement de 2017. Au T1 2018, le taux d'intérêt effectif moyen sur la dette brute a été réduit de 33bps par rapport à l'année précédente : il s'est établi à 2,9% (contre 3,2% au T1 2017).

L'impôt sur le revenu a représenté une charge de 28M€ au T1 2018 (contre 33,5M€ au T1 2017), en baisse de 16,2%, reflétant une baisse du taux d'impôt (31,6% vs 34,7% au T1 2017) suite à l'adoption de la réforme fiscale américaine, et une diminution de 8,2% du résultat courant avant impôt.

Le résultat net a diminué de 3,9% à 60,7M€ au T1 2018 (contre 63,1M€ au T1 2017).

Le résultat net récurrent s'est élevé à 68,2M€ au T1 2018, stable par rapport à l'année précédente (voir annexe 2).

STRUCTURE FINANCIERE

Free cash-flow affecté par la saisonnalité habituelle des opérations

Dette financière nette réduite de 10% au 31 mars 2018

Au premier trimestre, le free cash-flow avant intérêts et impôts a été un flux négatif de 119,2M€ (contre un flux négatif de 206,6M€ au T1 2017). Ce flux net comprenait :

Des dépenses d'investissement nettes de 23,1M€ (contre 25,5M€ au T1 2017) ;

Un flux négatif de 226,3M€ dû à la variation du besoin en fonds de roulement en données publiées (contre un flux négatif de 329,2M€ en 2017). Cette amélioration reflète un effet de base favorable avec une constitution de stocks importante en 2017 en France et aux Etats-Unis, conduisant à une diminution des dettes fournisseurs.

Au 31 mars 2018, la dette nette s'est établie à 2 183,9M€, en recul de 10,3% par rapport à l'année précédente (elle était de 2 433,4M€ au 31 mars 2017).

Elle prenait en compte :

21,2M€ de frais financiers nets versés en sur le trimestre (contre 25,7M€ au T1 2017),

22,5M€ d'impôt sur le revenu versé sur le trimestre (contre 24,2M€ au T1 2017),

24,4M€ d'effet de change favorable sur le trimestre (contre un effet positif de 3,9M€ au T1 2017).

PERSPECTIVES

Notre premier trimestre est en ligne avec nos attentes et nous permet de confirmer nos objectifs financiers annuels, tels qu'annoncés en février :

Nous visons, à périmètre et taux de change comparables :

· des ventes en progression à un chiffre et inférieure à 5% (à nombre de jours constant) ;

· une croissance de l'EBITA1 ajusté d'au moins 5% et inférieure à 10% ;

· la poursuite de l'amélioration du ratio d'endettement (dette nette / EBITDA2).

1 En excluant (i) l'amortissement des actifs incorporels reconnus dans le cadre de l'affectation du prix des acquisitions et (ii) l'effet non-récurrent lié aux variations du prix des câbles à base de cuivre

2 Calculé selon les termes du contrat de crédit Senior

NB : Les impacts estimés par trimestre (i) des effets calendaires par géographie, (ii) des variations de périmètre de consolidation et (iii) des effets de change (fondés sur des hypothèses de taux moyens sur le reste de l'année pour les principales devises du Groupe) sont présentés en détail en annexe 5.

CALENDRIER

24 mai 2018 Assemblée générale

31 juillet 2018 Résultats du 2ème trimestre et du 1er semestre

31 octobre 2018 Résultats du 3ème trimestre et des 9 premiers mois

INFORMATION FINANCIERE

Le rapport financier au 31 mars 2018, est disponible sur le site web de Rexel (www.rexel.com) dans la rubrique « Information réglementée » et a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers.

Une présentation des résultats du 1er trimestre 2018 est également disponible sur le site web de Rexel.

AU SUJET DU GROUPE REXEL

Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l'énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l'énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance.

Présent dans 26 pays, à travers un réseau d'environ 2 000 agences, Rexel compte plus de 27 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 13,3 milliards d'euros en 2017.

Rexel est coté sur le marché Eurolist d'Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 100, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid, STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, STOXX® Global ESG Leaders, Ethibel Sustainability Index Excellence Europe, Euronext Vigeo Eiris Eurozone 120 Index et du Dow Jones Sustainability Index Europe, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d'entreprise.

Pour plus d'information : www.rexel.com

GLOSSAIRE

L'EBITA PUBLIE (Earnings Before Interest, Taxes and Amortization) est défini comme le résultat opérationnel avant amortissement des actifs incorporels reconnus dans le cadre de l'affectation du prix des acquisitions et avant autres produits et charges.

L'EBITA AJUSTE est défini comme l'EBITA retraité de l'estimation de l'effet non récurrent des variations du prix des câbles à base de cuivre.

L'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) est défini comme le résultat opérationnel avant amortissements et avant autres produits et charges.

LE RESULTAT NET RECURRENT est défini comme le résultat net ajusté de l'effet non récurrent du cuivre, des autres produits et autres charges, des charges financières non récurrentes, déduction faite de l'effet d'impôt associé aux éléments ci-dessus.

LE FREE CASH-FLOW ou FLUX NET DE TRÉSORERIE DISPONIBLE est défini comme la variation de trésorerie nette provenant des activités opérationnelles, diminuée des investissements opérationnels nets.

L'ENDETTEMENT FINANCIER NET est défini comme les dettes financières diminuées de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. La dette nette inclut les dérivés de couverture.

ANNEXES





