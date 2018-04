Rexel : nouvelle panne de courant

Le distributeur de matériel électrique affiche la plus forte baisse du SBF120 à la mi-journée à la Bourse de Paris, après une publication trimestrielle décevante, qui enfonce le titre de plus de 5,5% sous les 13 euros, son plus bas de l’année. Si la croissance organique trimestrielle, 3,9%, permet d’afficher un chiffre d’affaires de 3,178 milliard d’euros, la rentabilité se dégrade avec une marge opérationnelle ajustée (Ebita) de 4%. Le cash-flow libre avant intérêts et taxes est ressorti fortement négatif (-119,2 millions d’euros), bien qu’en amélioration car le déficit dépassait allègrement 200 millions d’euros au terme du premier trimestre 2017. En réintégrant les intérêts et les impôts, le cash-flow libre passe de -256,6 à -163 millions d’euros. La dette nette recule pour sa part d’un peu plus de 10% à 2,19 milliards d’euros. Les objectifs 2018 ont été réitérés. La croissance organique devrait être positive mais inférieure à 5%, tandis que l’Ebitda ajusté progressera de 5 à 10% et que le ratio dette nette sur Ebitda devrait s’améliorer. L’Ebitda du premier trimestre s’est contracté de -11,9% à 149,4 millions d’euros.



Des éléments négatifs qui vont s'estomper ?



Les chiffres n’enthousiasment pas le marché, loin de là. L’effritement des résultats montre que Rexel souffre toujours, même si les prévisions montrent que le management espère que les prochains trimestres seront meilleurs. Notamment, les analystes se focalisent sur des investissements qui sont plus lourds que prévu. Ils sont prudents vis-à-vis des déclarations de la direction, qui estime que certains éléments qui ont pesé sur le premier trimestre ont toutes les chances de disparaître par la suite, en particulier des conditions météorologiques difficiles sur certains territoires, qui ont pesé sur l’activité. On ne signale pas de modifications de recommandations ce matin. Plus de la moitié des analystes (8 sur 15) qui suivent le titre sont neutres, pour 6 avis positifs et 1 négatif. L’objectif moyen ressort à 16 euros, avec un plancher à 13,0 euros chez Crédit Suisse et un plus haut de 20,90 euros côté Natixis. Les révisions en baisse d’anticipations de résultats des professionnels, qui ont culminé au printemps et à l’été 2017, sont en train de se réduire, mais la publication du jour pourrait les relancer.



Deux attraitset beaucoup d'interrogations



La synthèse de Rexel montre clairement que la valorisation est faible... mais que la qualité des publications laisse à désirer.



Le principal atout du dossier est une valorisation très faible, qui explique un objectif moyen significativement plus élevé que les cotations actuelles. Avec un coupon de 0,42 euro qui sera payé, en numéraire, le 6 juillet prochain, le rendement de 3,2% est plutôt bien placé, mais sa pérennité peut poser question. En revanche, la cote de confiance du management est faible après plusieurs déceptions sur les objectifs, et la tendance à la révision à la baisse des objectifs reste d’actualité.