Rexel : Oddo reste neutre avant le point d'activité

17/04/2018 | 11:57

Oddo a renouvelé son opinion 'neutre' et son objectif de cours de 14,7 euros sur Rexel ce mardi, à l'approche de la publication des résultats du premier trimestre.



L'intermédiaire table sur une hausse de 4,8% des revenus en données organiques à 3,22 milliards d'euros, sur un Ebita ajusté de 139 millions (4,3% de marge) et sur un bénéfice net de 59 millions. Il anticipe également une amélioration du free cash flow (FCF) en raison d'une base de comparaison faible, tout en soulignant que le premier trimestre est 'généralement très négatif' (effet saisonnier).



Sur l'exercice, Oddo prévoit désormais une croissance organique de 3,9% en 2018, soit 0,1 point de moins que sa précédente estimation, et un Ebita ajusté en hausse de 5,6%, contre 8,2% auparavant.



'Les perspectives 2018 de Rexel restent mixtes en termes de résultats et de FCF à cause des investissements et réorganisations engagées, mais le titre est aussi plus modestement valorisé à ces niveaux par rapport aux comparables et à son propre historique', commente l'analyste, qui dit préférer Alstom, Schneider Electric, Legrand et Assa Abloy dans le secteur.





