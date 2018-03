Rimini Street : VINCI Energies confie à Rimini Street le support de ses solutions Oracle Database et Oracle E-Business Suite

En externalisant ce service, le leader français de la performance et de l’efficacité énergétique peut consacrer les ressources internes libérées et les économies réalisées au financement d’initiatives de croissance

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), fournisseur mondial de produits et de services logiciels d'entreprise, et premier prestataire de service tiers pour les logiciels Oracle et SAP, annonce que VINCI Energies, filiale du groupe VINCI spécialisée dans l’énergie et les technologies de l’information et de la communication (ICT), réalise d’importantes économies et bénéficie d’un support de haut niveau en confiant à Rimini Street la maintenance de ses systèmes Oracle Database et Oracle E-Business Suite (EBS). Depuis qu’elle a opté pour un fournisseur de support tiers, la Société a en effet économisé plus de 500 000 € en dépenses annuelles, ce qui lui a permis d’investir dans sa future plateforme et de consacrer des ressources informatiques à l’accélération de nombreux projets stratégiques.

La qualité de service, un « monde d’écart »

VINCI Energies est une entreprise mondiale composée de 1 600 entreprises réparties dans 52 pays, et dont l’objectif est d’aider le secteur public et les grandes entreprises à accroître la fiabilité, la sécurité et l’efficience de leurs infrastructures, usines et bâtiments dans les domaines de l’énergie, des transports et des communications. Ses activités reposent dans une large mesure sur le système Oracle Database et la version personnalisée de l’application Oracle E-Business Suite (EBS), mais un nombre croissant de problèmes de service et de qualité de support avec l’éditeur a incité VINCI Energies à revoir ses options de support logiciel et d’optimisation de ses ressources informatiques.

Entre autres exemples des difficultés rencontrées par VINCI Energies en matière d’assistance technique, citons le problème survenu lorsque la plateforme de VINCI Energies a atteint sa capacité maximale de gestion de la charge de travail. La plateforme tournait à plein régime et une fois par semaine, l’entreprise se trouvait dans l’obligation de relancer le système, avec pour conséquence deux heures d’indisponibilité pendant les heures ouvrables. Malgré le ticket d’incident ouvert, Oracle n’a pas été en mesure de résoudre le problème. Après quatre semaines d’échanges infructueux, VINCI Energies a rémunéré Oracle pour qu’un consultant soit dépêché sur site en vue de trouver une solution — une approche onéreuse dans la mesure où ce type de prestation ne figurait pas dans le contrat de support initial. Le consultant a réussi à identifier le problème, ce qui a amené VINCI Energies à se demander pourquoi le service de support d’Oracle n’avait pas été en mesure de le faire par téléphone. Réponse d’Oracle : votre contrat porte sur un support « de base » et des prestations plus complètes sont disponibles moyennant un coût supplémentaire.

« Nous étions de plus en plus mécontents du niveau de support technique dont bénéficiait notre entreprise, ce qui nous a amenés à explorer des alternatives au contrat proposé par l’éditeur de logiciels », explique Julien Viala, directeur de l’infrastructure informatique chez VINCI Energies. « Il y a un monde d’écart entre ce que nous avons vécu jusqu’à présent et notre expérience actuelle avec Rimini Street. Par exemple, nous bénéficions sans surcoût d’un support plus performant et plus rapide, ce qui était loin d’être le cas avec Oracle. De plus, Rimini Street prend en charge toutes nos personnalisations sans majoration, de sorte que nous n’avons plus besoin de faire de pause avant d’initier un ticket d’assistance pour savoir si le problème concerne le code de base ou l’une de nos personnalisations. C’est un formidable changement pour nous. »

Selon les données acquises par Rimini Street auprès de près de 2 300 clients enregistrés à ce jour, 85 % des cas critiques de Priorité 1 (P1) sont liés à la personnalisation du logiciel utilisé. Le support traditionnellement assuré par les éditeurs exclut explicitement les personnalisations, ce qui oblige les clients à gérer eux-mêmes leurs propres configurations ou à en externaliser la prise en charge, avec à la clé une hausse des dépenses informatiques globales et une utilisation inutile de ressources internes.

À l’image des autres clients de Rimini Street, VINCI Energies bénéficie de la présence d’un ingénieur-conseil principal (PSE) qui affiche en moyenne 15 ans d’expérience. L’entreprise bénéficie par conséquent d’un support supérieur aux prestations jusqu’alors offertes par le centre d’appel de l’éditeur. Rimini Street compte près de 450 ingénieurs PSE à travers le monde qui fournissent un support 24h/24, 7j/7, 365 jours par an, avec un accord de niveau de service garantissant un temps de réponse de 15 minutes pour tous les cas critiques.

Conseils aux DSI : « Arrêtez de penser à l’ancienne »

En plus du service nettement plus performant et de la très grande réactivité de Rimini Street, VINCI Energies accède à d’autres avantages inhérents à ce nouveau mode de support. Outre la mise à jour de fonds jusqu’alors « masqués » par les coûts de support logiciel versés à l’éditeur, le choix de s’appuyer sur les services de Rimini Street a permis à VINCI Energies de libérer des ressources au sein de son département informatique et ainsi d’accélérer des initiatives de croissance stratégiques. Parmi ces projets figurent le financement du passage au nouveau protocole Internet IPv6 grâce aux économies réalisées sur le poste « support », ainsi que la numérisation de la totalité des documents de VINCI Energies (feuilles de paie et factures clients) avec pour corollaire une plus grande efficience.

« Si je devais donner un conseil à un DSI qui ne supporte plus son fournisseur de support d’entreprise, je lui dirais de cesser de réfléchir à l’ancienne ! Le support tiers offert par Rimini Street a fait ses preuves. Vous devez tirer un trait sur le passé et profiter de l’expertise acquise par Rimini Street dans le domaine du support pour développer activement votre système ERP », a ajouté Julien Viala.

« L’expérience vécue par VINCI Energies souligne les avantages significatifs que les entreprises peuvent enregistrer en confiant le support de leurs systèmes critiques à Rimini Street, loin du modèle désuet fourni par les éditeurs », a déclaré Seth A. Ravin, CEO de Rimini Street. « En France et dans le monde entier, les DSI doivent jour après jour démontrer la valeur qu’ils apportent à leur entreprise. Lorsqu’une entreprise fait confiance à Rimini Street, nous l’aidons à relever ces défis en lui permettant de libérer des fonds importants qu’elle peut ensuite investir en faveur d’initiatives stratégiques. Nous continuons d’enregistrer une demande croissante en Europe, et accompagnons déjà plus de 90 entreprises présentes en France pour optimiser stratégiquement leurs coûts et maximiser la valeur de leur environnement ERP. »

À propos de VINCI Energies

Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, VINCI Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations majeures : la transformation digitale et la transition énergétique. Ancrées dans les territoires et organisées en mode agile, les entreprises de VINCI Energies rendent les infrastructures d’énergie, de transport et de communication, les usines ainsi que les bâtiments chaque jour plus fiables, plus sûrs, plus efficients. 2016 : 10,2 milliards d’euros (chiffre d’affaires) // 64 500 collaborateurs // 1600 entreprises // 52 pays

www.vinci-energies.com

À propos de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq : RMNI) est un fournisseur mondial de services et produits logiciels pour entreprise, et le premier prestataire de service de support tiers pour les logiciels Oracle et SAP. Depuis 2005, la société redéfinit les services de support de logiciels d'entreprise avec un programme innovant et primé permettant aux titulaires de licences IBM, Microsoft, Oracle, SAP et d'autres fournisseurs de logiciels d'entreprise d'économiser jusqu'à 90 % du total de leurs coûts de support. Les clients peuvent continuer à utiliser leur version logicielle actuelle, sans qu'il soit nécessaire d'exécuter de mise à niveau pendant au moins 15 ans. Plus de 1 560 organisations du classement Fortune 500, du marché intermédiaire et du secteur public, ainsi que d'autres organisations de secteurs très divers dépendent actuellement de Rimini Street comme fournisseur de support tiers de confiance. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.riministreet.com, suivez @riministreet sur Twitter, et rejoignez Rimini Street sur Facebook et LinkedIn. (C-RMNI)

Déclarations prévisionnelles

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué ne constituent pas des faits historiques, mais sont des déclarations prévisionnelles aux fins des dispositions de règle refuge de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prévisionnelles sont généralement accompagnées de mots, tels que « pourrait », « devrait », « aurait », « projette », « envisage de », « prévoit de », « croit », « estime », « prédit », « potentiel », « semble », « cherche à », « continue de », « futur », « s'attend à », « perspectives » ou d'autres mots, phrases ou expressions similaires. Ces déclarations prévisionnelles incluent, mais sans limitation, les déclarations concernant nos résultats financiers cibles pour le premier trimestre et l’année 2018, l'industrie, les événements futurs, les opportunités et initiatives de croissance futures, les estimations du marché potentiel total de Rimini Street, et les projections des économies des clients. Ces déclarations sont basées sur diverses hypothèses et sur les attentes actuelles de la direction, et ne constituent ni des prédictions de la performance réelle, ni des faits historiques. Ces déclarations sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes concernant les activités de Rimini Street, et les résultats réels pourront être sensiblement différents. Ces risques et incertitudes comprennent, sans limitation, les changements dans l'environnement commercial dans lequel Rimini Street évolue, notamment l'inflation et les taux d'intérêt, et les conditions financières, économiques, réglementaires et politiques générales affectant le secteur dans lequel Rimini Street évolue ; les développements défavorables en matière de litiges ou l'enquête gouvernementale ; le montant final et le calendrier des remboursements d'Oracle liés à notre litige ; notre capacité à refinancer la dette existante à des conditions favorables ; les changements dans les impôts, les lois et les règlements ; la perte d'un ou de plusieurs membres de l'équipe de direction de Rimini Street ; l'incertitude quant à la valeur à long terme des actions ordinaires de RMNI ; et ceux dont il est question dans le rapport annuel de Rimini Street sur formulaire 10-K déposé le 15 mars 2018 sous la rubrique "Facteurs de risque", mis à jour de temps à autre par les rapports trimestriels de Rimini Street sur formulaire 10-Q, les rapports courants sur formulaire 8-K, et d'autres documents déposés par Rimini Street auprès de la Securities and Exchange Commission. Il se peut qu'il existe des risques supplémentaires que Rimini Street connaît actuellement ou que Rimini Street considère dans l'immédiat comme insignifiants, qui pourraient également faire différer les résultats réels de ceux contenus dans les déclarations prévisionnelles. En outre, ces déclarations prévisionnelles expriment les attentes, projets ou prévisions d'événements et de points de vue futurs de Rimini Street à la date de ce communiqué. Rimini Street s'attend à ce que ses évaluations changent en réponse à des événements et à des développements ultérieurs. Cependant, même si Rimini Street décide d'actualiser ces déclarations prévisionnelles à l'avenir, Rimini Street décline expressément toute obligation de le faire. Ces déclarations prévisionnelles ne doivent pas être considérés comme représentant les évaluations de Rimini Street à une date ultérieure à la date de la présente communication.

© 2018 Rimini Street, Inc. Tous droits réservés.

