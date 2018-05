Rio Tinto : un joint-venture avec Alcoa

11/05/2018 | 13:05

Le groupe Rio Tinto annonce ce jour lancer un joint-venture avec Alcoa, afin de commercialiser une nouvelle technologie éliminant les émissions de gaz à effet de serre lors de la fusion de l'aluminium.



Elysis, le nom de cette coentreprise qui sera dirigée par Vincent Christ, s'installera à Montreal et proposera une licence sur la technologie afin qu'elle puisse être utilisée pour rénover des fonderies existantes ou construire de nouvelles installations.



L'arrivée sur le marché de cette nouvelle technologie est attendue pour 2024.



Elle sera soutenue par un investissement de 188 millions de dollars canadiens (123 millions d'euros), réalisé par Rio Tinto, Alcoa, les gouvernements de Québec et du Canada, ainsi que par Apple, ce dernier assurant notamment un support technique au joint-venture.





