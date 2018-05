Washington proteste à l'OMC contre les aides de l'Inde au riz et au blé

New York (awp/afp) - Les Etats-Unis ont annoncé mercredi s'être formellement plaints auprès de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) du programme indien de soutien aux prix du riz et du blé, trop opaque, selon Washington.

"L'Inde représente un marché immense et nous souhaitons un accès plus important pour les produits américains mais l'Inde doit être transparente dans ses pratiques", a justifié le secrétaire à l'Agriculture, Sonny Perdue, cité dans un communiqué. "Pour que le commerce soit libre et équitable, toutes les parties doivent respecter les règles de l'OMC", a-t-il ajouté.

Dans un avis de contestation déposé le 4 mai, l'administration américaine estime que l'Inde a "sous-évalué de façon importante son programme de soutien aux prix du blé et du riz".

Elle appelle à une "discussion approfondie sur la façon dont l'Inde met en oeuvre et communique sur ses programmes" lors de la prochaine réunion du comité de l'OMC chargé de l'agriculture en juin.

Cette annonce intervient alors que l'administration Trump a lancé des actions tous azimuts pour contenir le déficit commercial des Etats-Unis avec le reste du monde.

Ce n'est pas la première fois que l'Inde est dans la ligne de mire de Washington. Les Etats-Unis ont notamment porté plainte en mars auprès de l'OMC contre des subventions aux exportations de ce pays, en particulier dans le secteur des technologies informatiques.

afp/rp