Robertet : activité solide sur l'exercice

21/02/2018 | 18:23

Robertet a rapporté ce mercredi après marché avoir généré 504,4 millions d'euros de chiffre d'affaires à fin 2017, soit une croissance de 7,7% comparativement à l'exercice précédent, dont 241,7 millions sur la seule seconde moitié de l'année (+5,9%).



La contribution des revenus à l'export a atteint 85% l'an passé et a progressé plus particulièrement en Europe et en Asie, conformément aux objectifs du groupe. Par divisions, la branche 'Matières Premières' a vu ses ventes augmenter de 10,6 %.



Les pôles 'Parfumerie' et 'Arômes' ont de leur côté enregistré des hausses de 12,4 et 1,4% de leurs chiffres d'affaires respectifs.



'Tout en accompagnant les investissements de croissance, les frais sont bien maîtrisés', a précisé Robertet, qui a également fait état d'un bénéfice net consolidé (non audité) de l'ordre de 48,5 millions d'euros au 31 décembre, contre 41,8 millions à fin 2016, incluant une baisse des impôts différés de 2 millions d'euros.



Les résultats définitifs de Robertet seront publiés au plus tard le 25 avril prochain.





