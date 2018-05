Roche: Alecensa autorisé à Taïwan pour le traitement du cancer du poumon

Zurich (awp) - La filiale niponne de Roche, Chugai, a indiqué mercredi avoir obtenu des autorités sanitaires taïwanaises l'homologation pour son médicament Alecensa dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) positif à la kinase du lymphome anaplasique (ALK) à un stade avancé.

L'approbation est basée sur une étude de phase III (J-Alex) comparant l'efficacité et l'innocuité du médicament de Roche par rapport au crizotinib sur des patients auxquels aucun traitement de première ligne n'avait encore été administré. L'étude a démontré que l'Alecensa a réduit de près de moitié le risque d'aggravation et de décès, et de 84% celui que la pathologie ne s'étende au cerveau ou au système nerveux central (SNC).

Alecensa est déjà autorisé à la vente dans de nombreux pays et est approuvé comme traitement de première intention aux Etats-Unis, en Europe, en Suisse, en Australie, en Turquie et en Corée du Sud.

