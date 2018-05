Roche : des résultats positifs contre le cancer des poumons

17/05/2018 | 11:42

Le fabricant de médicaments suisse a annoncé ce jeudi qu'une étude de phase III avait démontré que les médicaments Tecentriq et Avastin, associés à la chimiothérapie, aidaient les personnes atteintes d'un cancer du poumon métastatique à vivre significativement plus longtemps que celles traitées par Avastin et chimiothérapie uniquement.



La survie globale médiane des patients du premier groupe s'affiche à 19,2 mois, contre 14,7 mois pour l'autre groupe.



Roche a par ailleurs indiqué que les données ont démontré que le médicament Alecensa aidait les personnes atteintes d'un cancer du poumon métastatique à non petites cellules à vivre une période médiane de près de trois ans sans aggravation de la maladie ou décès.



Alecensa a en effet plus que triplé la survie médiane sans progression (34,8 mois contre 10,9 mois pour le Crizotinib de Pfizer), a précisé le groupe pharmaceutique.





