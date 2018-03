Roche dopé à la Bourse suisse, après des résultats intermédiaires sur Tecentriq

Zurich (awp) - Le titre Roche progressait nettement lundi matin à la Bourse suisse, dopé aux résultats intermédiaires d'une étude de phase III contre le cancer du poumon. Le laboratoire rhénan revendique le franchissement du critère primaire d'évaluation de l'allongement de l'espérance de vie dans l'une des nombreuses recherches cliniques en cours destinées à asseoir la franchise pour son traitement immunothérapeutique Tecentriq (atezolizumab). Les analystes déplorent toutefois une absence d'indications chiffrées sur les bienfaits constatés de ce médicament.

A 10h24, le bon de jouissance Roche s'appréciait de 1,4% à 219,10 CHF, dans un SMI en hausse de 0,91% et juste derrière la nominative du concurrent Novartis (+1,9%).

L'allongement de la survie globale vient compléter celui de la durée de vie sans progression de la maladie déjà démontré en novembre dernier, rappelle Natixis dans un commentaire. L'établissement hexagonal relève toutefois une absence de bénéfice pour la combinaison du Tecentriq et d'une chimiothérapie, par rapport à l'administration de son prédécesseur Avastin (bevacizumab) et d'une chimiothérapie et qui risque de constituer un handicap pour Roche en vue de la compétition qui s'annonce avec le Keytruda + chimiothérapie mis au point par l'américain Merck and Co.

La banque demeure persuadée que les nouveaux produits lancés par le mastodonte permettront d'absorber confortablement le grignotage de parts de marché par les génériques sur les franchises établies de Roche et juge injustifiée la décote de près de 10% avec laquelle s'échange le titre. Les analystes, qui anticipent un dépôt de demande d'homologation dans l'indication en première ligne contre le cancer du poumon dans les plus brefs délais, reconduisent la recommandation "buy", assortie d'un objectif de cours de 275 CHF.

Baader Helvea s'aligne sur ces considérations et prévoit une extension d'homologation par l'Agence sanitaire américaine (FDA) dès la mi-2018. Cette perspective conforte le courtier genevois dans sa recommandation d'achat du bon et dans ses projections de plafond annuel des recettes du Tecentriq, à près de 5 mrd USD. Pour l'année en cours, Baader Helvea table sur des revenus de 1,2 mrd USD.

L'appréciation par Roche de résultats "significatifs" sur un plan clinique est hautement encourageante selon Jefferies, qui attend encore d'obtenir le détail des bénéfices avant de se prononcer sur les avantages de Roche sur ses concurrents. La banque d'affaires new-yorkaise confirme itou sa recommandation d'achat, comme son objectif de 285 CHF.

La Banque cantonale de Zurich (ZKB) à l'inverse rappelle que Merck and Co a pris une année et demi d'avance sur Roche, avec de surcroît des résultats aussi chiffrés que probants. La conquête de parts de marché par le laboratoire bâlois s'annonce sous ces auspices compliquée, estime la banque zurichoise, qui campe sur "pondérer au marché".

La combinaison Tecentriq+Avastin s'est avérée meilleure que l'Avastin, mais le Tecentriq n'a pas démontré d'amélioration par rapport à Avastin (dans tous les cas en sus d'une chimiothérapie), regrette Morgan Stanley. Le colosse bancaire américain demeure réservé ("equal weight") sur l'avenir du cours.

