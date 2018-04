Roche finalise le rachat de l'américain Flatiron Health, pour près de 2 mrd USD

Zurich (awp) - Roche indique vendredi avoir mené à terme le processus de rachat intégral de l'exploitant américain de plateformes de recherche et suivi en oncologie Flatiron Health. La transaction, annoncée mi-février, était alors devisée à 1,9 mrd USD mais demeurait sujette à des ajustements, rappelle le mastodonte pharmaceutique rhénan dans un communiqué.

Flatiron a développé et opère des plateformes de données médicales électroniques, qu'il collecte auprès de 265 cliniques oncologiques, six centres académiques de recherche, ainsi que quatorze compagnies pharmaceutiques aux Etats-Unis. Depuis sa fondation en 2012, Flatiron a levé plus de 300 mio USD. L'entreprise emploie 450 collaborateurs.

La société new yorkaise, présentée comme précurseur dans le domaine des logiciels d'enregistrement de données sur le cancer, poursuivra ses activités en tant qu'entité indépendante.

Roche détenait depuis début 2016 une participation de 12,6% dans Flatiron et disposait de la bénédiction des responsable de l'entreprise pour son offre de reprise complète.

La multinationale avait en outre acquis l'année précédente les sociétés Ariosa Diagnostics, Signature Diagnostics, CAPP Medical, ainsi que Kapa Biosystems, afin d'étoffer son portefeuille dans le séquençage génétique.

