Roche reconnaît le décès de patients sous Hemlibra

Zurich (awp) - Roche reconnaît et déplore le décès depuis 2016 de cinq patients sous traitement avec son nouveau médicament contre l'hémophilie A Hemlibra (emicizumab). Réagissant à des informations relayées par la Fédération américaine pour l'hémophilie (HFA), le laboratoire rhénan assure dans une prise de position mercredi que les constatations des médecins traitants et les déclarations des enquêteurs exemptent l'Hemlibra de tout rôle dans la mort de ces patients.

La HFA avait au préalable indiqué avoir été prévenue par Genentech, filiale étasunienne de Roche, de l'augmentation à cinq du nombre de patients décédés sous traitement avec l'Hemlibra (emicizumab), nouvellement homologué aux Etats-Unis, en Europe et au Japon.

Genentech avait déjà reconnu en février de l'an dernier le décès d'un premier patient, traité avec l'Hemlibra dans le cadre de l'étude de phase III Haven I. Le laboratoire avait alors souligné que le traitement de l'hémorragie de ce patient avait été compliqué par son refus de subir une transfusion sanguine et assuré que ce trépas n'était pas lié à l'administration d'emicizumab.

INFORMATIONS AU COMPTE-GOUTTE

Les quatre cas recensés depuis ont été constatés dans le cadre d'un programme d'accès exceptionnel à une substance en attente d'homologation par l'Agence sanitaire américaine ("expanded patient access", aussi appelé "compassionate use"). La HFA déplore le peu d'informations à ce sujet que peut présenter Genentech et encourage les patients et soignants concernés à composer le numéro de téléphone mis à disposition par le laboratoire californien.

Roche promet de son côté de partager dans les meilleurs délais toute observation d'effets secondaires de l'Hemlibra susceptible de modifier le profil bénéfice/risque de cette substance.

Dans un autre registre - mais sur le même médicament - la filiale nippone Chugai a obtenu gain de cause devant une cour tokyoïte dans le cadre d'une procédure lancée mi-2017 par Baxalta, racheté en 2016 par Shire, pour violation de brevet. La filiale du géant américain voit sa plainte intégralement balayée et devra supporter les frais de justice, assure le communiqué du laboratoire japonais mercredi, à l'origine du développement de l'emicizumab.

A 10h38, le bon de jouissance Roche abandonnait 1,9% à 213,40 CHF, dans un SMI toutefois lui-même en repli de 1,14%.

jh/fr