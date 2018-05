Roche : résultats positifs d'une étude sur Hemlibra

21/05/2018 | 09:21

Roche annonce qu'à l'issue de l'étude Haven 3, son Hemlibra (emicizumab) a réduit de 96% des saignements traités par rapport à une absence de prophylaxie, dans l'hémophilie de type A sans inhibiteurs de facteur VIII.



Dans cette étude de phase III randomisée et polycentrique, 152 patients, à savoir des adultes et des adolescents de 12 ans ou plus, ont reçu une prophylaxie Hemlibra chaque semaine ou toutes les deux semaines.



Le laboratoire ajoute que selon les résultats de l'étude Haven 4, Hemlibra toutes les quatre semaines a apporté un 'contrôle statistiquement significatif' des saignements chez les patients avec ou sans inhibiteurs de facteur VIII.



