Roche : succès du Tecentriq lors d'une étude de phase III

26/03/2018 | 10:13

Roche a déclaré lundi que le Tecentriq avait aidé des patients souffrant d'un cancer du poumon avancé à vivre plus longtemps lors de tests cliniques de phase III.



Cette étude a atteint son critère principal de survie globale lors de l'analyse intermédiaire et révélé que le traitement initial combinant Tecentriq, Avastin et chimiothérapie aidait les patients souffrant d'un cancer du poumon non à petites cellules non squameux en stade avancé à vivre significativement plus longtemps que lorsque le traitement n'associe qu'Avastin et chimiothérapie.



Roche prévoit désormais de transmettre ces données aux autorités de santé publique, notamment à la Food and Drug Administration (FDA) américaine et à l'Agence européenne des médicaments.



L'étude randomisée et multicentrique portait sur 1202 personnes.



