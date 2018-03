Roche : Oddo ne va pas modifier ses estimations

26/03/2018 | 11:05

Oddo confirme sa recommandation Achat sur le titre et son objectif de cours de 267 CHF. Le bureau d'analyses estime que Roche se traite en ligne avec le secteur sur la base du PE 2019.



Le groupe a annoncé ce matin des résultats complémentaires de survie (OS) pour l'étude IMpower150 évaluant Tecentriq en combinaison avec de la CT et/ou Avastin.



' Roche annonce que l'OS est positive pour le bras Tecentriq + CT + Avastin vs le bras Avastin + CT (les data seront dévoilées lors d'un prochain congrès mais sont qualifiées de 'clinically meaningful') ' indique Oddo.



' Tecentriq représente une opportunité de 3.5 MdCHF, en tenant compte des probabilités de succès (100% 2L NSCLC / 70% 1L NSCLC / 30% SCLC) dans le cancer du poumon, un marché de plus de 15 Md$ selon nous ' rajoute le bureau d'études.



Oddo ne va pas modifier ses estimations suite à cette annonce. ' Il faudra attendre les data pour se faire une idée plus précise, mais ce marché risque d'être assez fragmenté selon certains biomarqueurs '.



