Rockwell Automation : NioCorp octroie un contrat à Rockwell Automation pour la réalisation de travaux de pointe sur une installation dans le Nebraska dédiée aux minéraux critiques, à l’exploitation minière et au traitement

NioCorp Developments Ltd. (TSX : NB, OTCQX : NIOBF), un développeur de superalliages, a octroyé un important contrat à Rockwell Automation (NYSE : ROK) pour mettre en place ses solutions d’ingénierie, de conception et d’automatisation des processus, ainsi que l’instrumentation, destinées à une installation proposée par NioCorp dédiée aux minéraux critiques, à l’exploitation minière et au traitement, basée à Elk Creek, au Nebraska.

Trois superalliages, le niobium, le scandium et le titane devraient être produits par l’installation dès 2021. Ces matériaux critiques sont utilisés dans les secteurs de l’aérospatiale, de la défense, de l’automobile, de l’énergie propre, de l’aviation commerciale et des méga-infrastructures. Selon NioCorp, de manière générale, ces superalliages permettent une résistance accrue et un poids plus léger dans le transport et dans d’autres systèmes, conduisant à une meilleure efficacité énergétique ainsi qu’à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et autres émissions atmosphériques.

« Nous avons choisi Rockwell Automation et ses partenaires pour automatiser nos équipements de traitement et nos systèmes de contrôle de puissance afin d’optimiser la manutention et le traitement des matériaux, d’accroître l’efficacité et de réduire les délais de commercialisation », a déclaré Mark Smith, PDG de NioCorp. « Avec leur expertise industrielle, leurs méthodologies éprouvées et leur technologie d’automatisation avancée, ils devraient nous aider à développer une mine de calibre mondial à partir de laquelle sera lancée la toute première installation d’exploitation minière et de traitement du niobium et du scandium aux États-Unis. »

Rockwell Automation sera le contractant principal pour l’automatisation dans le cadre ce projet. L’intégration du système sera assurée par MAVERICK Technologies, une société de Rockwell Automation spécialisée dans les solutions d’automatisation des processus. Endress+Hauser, un partenaire d’alliance stratégique fournira des instruments de terrain comprenant des dispositifs d’analyse, des instruments de mesure de la température, de la pression, du niveau et du débit, ainsi que des vannes, des appareils et services de terrain connexes.

« Nous nous réjouissons d’avoir été sélectionnés pour ce projet d’installation minière de NioCorp. Ensemble, avec notre intégrateur de système MAVERICK Technologies et notre partenaire d’alliance stratégique Endress+Hauser, nous sommes en mesure d’offrir une solution collaborative assurant la standardisation, le contrôle et la connectivité dans toutes les opérations », a confié pour sa part Paul J. Galeski, ingénieur civil (C.E.), professionnel de l’automatisation certifié (CAP), vice-président et directeur général de l’activité systèmes et solutions, chez Rockwell Automation.

Le projet Elk Creek est reconnu comme abritant le gisement de niobium de meilleure qualité en Amérique du Nord. Une fois qu’elle aura atteint ses pleines capacités de production, l’installation de NioCorp devrait produire chaque année plus de 7 000 tonnes de ferroniobium, 103 tonnes de trioxyde de scandium et plus de 11 000 tonnes de dioxyde de titane, avec une durée de vie opérationnelle de 32 ans.

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), le numéro un mondial en matière d’information et d’automatisation industrielles, rend ses clients plus productifs, et le monde plus durable. Rockwell Automation, qui a son siège à Milwaukee, dans le Wisconsin, emploie environ 22 000 personnes au service d’une clientèle répartie dans plus de 80 pays.

À propos de NioCorp

NioCorp développe actuellement un projet de superalliages dans le sud-est du Nebraska, projet grâce auquel du niobium, du scandium et du titane seront bientôt produits. Le niobium est utilisé pour produire des superalliages ainsi que de l’acier à haute résistance et à faible teneur en alliage, qui est un acier plus léger et plus résistant, utilisé dans les applications automobiles, structurelles et de pipeline. Le scandium est un matériau de superalliage qui peut être combiné avec de l’aluminium pour fabriquer des alliages présentant une résistance accrue et une meilleure résistance à la corrosion. Le scandium est également un composant essentiel pour les piles à combustible à oxyde solide avancées. Le titane est utilisé dans divers superalliages et est un composant clé de pigments utilisés dans le papier, la peinture et les plastiques. On s’en sert également dans diverses applications liées à l’aérospatiale, à l’armurerie et aux implants médicaux.

