Rockwell Automation : simplifie les analyses pour la productivité industrielle

Donner naissance à l'entreprise connectée

Les organisations industrielles doivent être en mesure d'identifier rapidement des moyens leur permettant de raccourcir les délais de production et de maximiser leur chiffre d'affaires. L'obtention d'informations sur les opérations et de capacités de production permettant de prendre des décisions éclairées implique souvent des projets informatiques coûteux en temps, ainsi qu'un ensemble de compétences hautement spécialisées. Aujourd'hui, Rockwell Automation étend le portefeuille d'analyses FactoryTalk®, un solide environnement d'analyses avancées qui confère aux utilisateurs la capacité de prendre des décisions éclairées rapidement et en toute confiance. Ces toutes dernières avancées ont été développées pour réduire la complexité de l'environnement d'exploitation des fabricants et producteurs, ainsi que de leurs employés en charge de mener les opérations.

FactoryTalk Analytics a été conçu pour la mise à échelle, la découverte et la connexion des sources de données, depuis l'extrémité du réseau jusqu'à l'entreprise, puis pour fusionner ensuite intelligemment les informations afin de résoudre les problématiques proches de la source. À l'extrémité du dispositif, ceci peut aboutir à la résolution quasi immédiate des problématiques de production. Doté de capacités d'apprentissage machine, FactoryTalk Analytics apprend le processus et recherche les tendances qui se dégagent des données, en présentant de manière proactive aux utilisateurs des informations avant la survenance d'un problème.

FactoryTalk Analytics offre à l'environnement de production des capacités modernes d'expérience utilisateur, qui sont courantes en matière d'expériences grand public. Visant à favoriser la facilité d'utilisation et la productivité, FactoryTalk Analytics offre des capacités de recherche de type Internet des données de production, ainsi que des analyses approfondies en libre-service, permettant à l'utilisateur de prendre rapidement des décisions sur la base des données.

Rockwell Automation a choisi le cloud Microsoft® Azure™ en tant que plateforme privilégiée pour FactoryTalk Analytics, afin de contribuer à développer et à alimenter des solutions d'IdO avancées, de l'edge au cloud.

Rockwell Automation a exécuté plusieurs projets pilotes pour des clients avant le lancement officiel de FactoryTalk Analytics, lesquels ont généré un certain nombre d'applications aux objectifs bien définis, accordant la priorité à la facilité d'utilisation et à un délai de rentabilisation plus rapide.

Dans le cadre d'un projet pilote, un fabricant de panneaux solaires a utilisé FactoryTalk Analytics pour connecter les sources de données d'anciens systèmes répartis dans des installations multiples. Ils sont désormais en mesure de gérer plus efficacement les données à la fois sur site et dans le cloud, ce qui minimisera les temps d'arrêt et leur permettra d'économiser des millions de dollars en dépenses informatiques.

Dans le cadre d'un autre projet pilote, un constructeur automobile mondial a appliqué FactoryTalk Analytics pour améliorer la productivité opérationnelle. Des applications aux objectifs bien définis ont rassemblé les données issues de systèmes distincts qui s'étaient autrefois avérés difficiles à intégrer, et qui présentaient une capacité de travailleurs limitée pour enquêter sur ces problématiques de production. La solution offre aux gestionnaires et directeurs de production une nouvelle visibilité sur les domaines clés des opérations, les aidant à prévoir de manière plus précise les objectifs de production.

« La fabrication intelligente promet d'éliminer les angles morts entre les silos organisationnels, plaçant directement les utilisateurs au contact des informations », a déclaré Blake Moret, président et chef de la direction de Rockwell Automation. « Notre expérience approfondie dans le domaine des applications de production, associée à des technologies qui intègrent contrôle et informations, fournit des résultats de productivité accrue pour les sites existants comme pour les sites nouveaux. Plus important encore, nos partenaires tirent parti de ces solutions afin d'accroître la valeur de leurs propres offres. »

Initialement piloté sous le nom de « Projet Scio » en novembre dernier, FactoryTalk Analytics est désormais disponible à l'échelle mondiale.

