RocTool : Participation de Roctool à 3 démonstrations au salon NPE 2018 à Orlando

Communiqué de presse

Roctool(Euronext Growth-FR0010523167-ALROC), spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, annonce sa présence au salon NPE 2018, le rendez-vous mondial incontournable des plastiques et technologies innovantes, qui se déroulera du 7 au 11 Mai à Orlando, Etats-Unis.L'équipe Roctool participera à 3 démonstrations en directafin de présenter les caractéristiques et les bénéfices de sa technologie brevetée de chauffage par induction.

Lors del'événement, Roctool aura son propre stand, situé dans le South Hall, qui comprendraune presse KraussMaffei de 160 tonnes munie d'un moule intégrant le système Heat & Cool,une des technologies de pointe de Roctool. Le stand présentera un générateur de 50kW, couplé à la nouvelle interface (RT21) et à la nouvelle unité de refroidissement (R30).

La premièredémonstration s'articulera autour d'un moule Sphere 3D. Laréalisation en direct de la pièce démontrera la capacité de Roctool à travailler avec des moules à surfaces

fortement galbées, ainsi qu'à produire des pièces de formes complexes moulées sans défaut. Roctool s'est associé à plusieurs partenaires pour y parvenir, en particulierFlex, Sabic, Incoe

Corporation, Moretto, et Ermanno Balzi.

La seconde démonstration de la technologie Roctool Heat & Cool se tiendra dans le West Hall avec KraussMaffei (W403), fabricant allemand de machinesd'injectionet partenaire de longue date de Roctool. La démonstration présentera le plus récent système de générateur DZ100kW (Double Zone) de

Roctool, associé au système d'induction 3iTech conçu dans unmoule à 16 empreintes. Durant l'événement, cette

démonstration sera réalisée avec la matière Romiloy de Romira (PBT/ASA-GF20). Chacune des empreintes a été texturée au laser avec de multiples finitions afin de démontrer la capacité de la technologie à atteindre une qualité de surface supérieure après moulage. La démonstration affichera un temps de cycle de 20 secondes, un record pour une application Heat & Cool multi-empreintes.

La troisième démonstration se tiendra également dans le West Hall, sur le stand Milacron (W2703). Cette démonstration combine plusieurs technologies pour obtenir une section de panneau de porte intérieure automobile avec finition classe A. La presse à injecter Milacron est équipée de la technologie « core-back » ainsi que « Trexel MuCell », cette dernière introduisantde l'azote dans lamatière plastifiée. Ce gaz permet la formation de mousse pendant le remplissage du moule, pour obtenir une pièce à la fois plus légère et stable sur le plan dimensionnel. En tirant profit uniquement des technologies « core-back » et « MuCell », il est possible de produire une pièce pluslégère, mais impossible d'atteindre unequalité de surface supérieure. Ces technologies combinées à un moule équipéde la technologie Heat & Cool de Roctool permettent d'obtenirune surface de classe A remarquable. Autres avantages notables, force de fermeture réduite etpossibilité d'injecterun polypropylène chargé verre pour obtenir une surface sans fibres visibles. Le générateur à induction Roctool le plus puissant (300kW) sera exposé dans le cadre de cette démonstration.

«Nous sommes très fiers de participer en tant qu'exposant au prochain salon NPE, évènement de référence de la plasturgie en Amérique du Nord. Les 3 démonstrations différentes seront une excellente occasion de présenter en direct aux industriels et aux grandes marques les bénéfices de notre technologie brevetée de chauffage par induction.»commente Mathieu Boulanger, Directeur Général de Roctool.

À propos de Roctool:www.roctool.com

Fondé en 2000, Roctool est un fournisseur de solutions technologiques et de fabrication qui propose des services et systèmesd'ingénierie. Le procédé d'induction Roctool, parfaitement adapté à l'injection et au moulage par compression des plastiques,est disponible dans de nombreuses configurations afin de répondre aux exigences des industriels. L'équipe de recherche et développement de Roctool ne cesse d'adapter ses technologies à de nouveaux matériaux, notamment les métaux. Numéro1 des technologies de chauffage et refroidissement, Roctool propose aujourd'hui le HDPlastics™ aux mouleurs de plastiques,la technologie Light Induction Tooling -LIT™ aux fournisseurs de pièces en composites et la technologie Induction DualHeating -IDH™ pour des solutions de moulage complètes.Les procédés développés par Roctool sont utilisés en productionpar des marques de premier plan, dans des secteurs innovants comme l'automobile, l'aérospatiale ou encore les produits et l'électronique grand public. Ils offrent de nombreux avantages, notamment des temps de cycle réduits, une excellente qualité de surface, un gain de poids et de performances, ce qui permet aux industriels de réduire le coût global des pièces réalisées. Roctool est coté sur le marché Euronext Growth à Paris. Son siège et son centre de R&D sont situés au Bourget du Lac (France). Roctool possède aussi des bureaux et des plateformes en Amérique du Nord, au Japon, à Taïwan et en Allemagne.

Contact presse / Relations avec les investisseurs

NewCap - Emmanuel Huynh/Valentine Brouchot Tél. : +33 1 44 71 94 96

Email :roctool@newcap.eu