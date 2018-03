Romande Energie : La classe de Puidoux (VD) remporte la 13ème finale du Challenge des Explorateurs de l’Énergie !

Grand concours inter-collèges sur les enjeux énergétiques et environnementaux organisé par Romande Energie, le Challenge des Explorateurs de l'Énergie a une nouvelle fois remporté un beau succès lors de sa 13ème édition, avec une participation de 129 classes issues de toute la Suisse romande. Sa finale, qui a eu lieu ce matin, s'est déroulée sous la forme d'un grand rallye des énergies et a vu se défier les 180 élèves des 10 classes finalistes. La classe de Puidoux (VD) sort victorieuse de cette ultime épreuve, tandis que deux classes de Bercher (VD) occupent les deuxième et troisième places.

En septembre 2017, 129 classes de 8ème année (Harmos), représentant 71 établissements scolaires issus de tous les cantons romands, se sont inscrites au 13ème Challenge des Explorateurs de l'Énergie. Les 2'433 élèves de ces classes ont ensuite approfondi durant plusieurs mois leurs connaissances sur l'énergie et l'environnement à l'aide des informations et animations du site internet www.explorateurs-energie.ch. Pour tester leurs acquis, une épreuve éliminatoire a eu lieu en janvier dernier. Elle a permis de sélectionner les 10 classes finalistes (180 élèves), qui se sont affrontées joyeusement lors de la grande finale qui s'est tenue ce 27 mars à La Marive (Yverdon-les-Bains).

Un défi plein d'énergie !

Pour favoriser l'esprit d'équipe et de compétition, chaque classe s'est vue attribuer un nom et une bannière en lien avec le thème de l'exploration : Les Trappeurs, Les Pionniers, Les Pisteurs, etc. Le grand rallye des énergies, proposé lors de la finale de ce jour, consistait, pour nos 180 explorateurs, à venir à bout des nombreuses activités ludiques proposées. Il s'agissait, par exemple, d'observer une maquette de maison écologique et de répondre à une série de questions relatives aux solutions énergétiques choisies ou encore de retrouver 5 des éléments permettant de faire fonctionner une centrale hydraulique, via une borne interactive.

Au terme de cette finale des plus participatives, rythmée par l'animatrice Khany Hamdaoui, c'est la classe de Puidoux (VD) qui a été couronnée, suivie de deux classes de Bercher (VD).

Objectif : sensibiliser et informer

Depuis 2004, le programme ludo-pédagogique des Explorateurs de l'Énergie permet aux enfants de 10 à 12 ans d'approfondir leurs connaissances sur les questions énergétiques et les enjeux environnementaux. Ce programme, mené sous le patronage de la Commission suisse pour l'UNESCO et en partenariat avec l'association J'aime ma Planète, repose sur deux piliers : le Challenge des Explorateurs de l'Énergie et le site internet www.explorateurs-energie.ch. Ce dernier propose aux élèves, mais aussi aux enseignants romands, un matériel de travail ludique et varié sur le thème des énergies (fiches informatives, animations, jeux, etc.). Cette 13ème édition confirme l'attrait du programme et l'importance de sensibiliser la génération de demain.

Le programme des Explorateurs de l'Énergie fait partie des multiples actions menées par Romande Energie dans le but d'informer sur les enjeux énergétiques, tout en promouvant une consommation toujours plus responsable.

Le « off » du rallye des énergies

Nouveauté cette année, les classes qui n'ont pas eu la chance de se qualifier pour la finale du Challenge des Explorateurs de l'Énergie ont tout de même vu leurs efforts récompensés. Sur inscription, nous les avons invitées à venir passer un après-midi ludique hors compétition ce 27 mars, juste après la finale du Challenge officiel. 10 classes romandes ont ainsi été accueillies à La Marive dès 14h00, pour participer au rallye des énergies rien que pour le plaisir.