Romande Energie : La gestion énergétique du futur, testée à Rolle et Mont-sur-Rolle

Romande Energie, la Direction générale de l'environnement de l'Etat de Vaud et les Centres de compétences suisses de recherche énergétique s'associent aux Communes de Rolle et de Mont-sur-Rolle dans le cadre d'un projet novateur : « REel ». Il vise à étudier en situation réelle l'évolution des réseaux et les nouveaux modèles de gestion énergétique associés. Les habitants des deux communes sont invités à une séance d'information le 25 avril.

Le projet « REel », pour Réseau en Equilibre Local, est mené par Romande Energie et ses partenaires avec le soutien de l'Office fédéral de l'énergie. En ligne avec la Stratégie énergétique 2050, celui-ci a l'objectif de favoriser l'intégration de la production renouvelable dans le réseau électrique et la participation des consommateurs.

Une étude participative et sociétale

Plus concrètement, « REel » vise à démontrer l'efficacité et la viabilité future des micro-réseaux, gérés par leurs propriétaires grâce à des technologies de contrôle intelligentes. Dans ce cadre, les innovations issues du Smart Energy offrent un réel apport. Ce domaine propose des technologies visant à la gestion intelligente des réseaux ainsi qu'à l'exploitation des données pour la maîtrise de la consommation et de la production d'énergie. Afin d'éprouver le potentiel de ces technologies innovantes, les partenaires du projet inscrivent l'étude dans une démarche qui se veut collaborative. Dès juin 2018, les habitants de Rolle et de Mont-sur-Rolle pourront tester des systèmes de gestion énergétique ainsi que des nouveaux services développés par le Smart Lab de Romande Energie.

Les deux communes de la Côte présentent des conditions idéales pour la conduite de ce projet novateur : un réseau de fibre optique déjà installé sur l'ensemble du réseau testé, un potentiel d'énergies renouvelables intéressant et une mixité de l'aménagement du territoire. La Commune de Rolle confirme également son engagement en faveur de l'innovation énergétique, après l'obtention du label Cité de l'Energie en 2016.

Rendez-vous le 25 avril pour une séance d'information

Les Municipalités de Rolle et de Mont-sur-Rolle, ainsi que Romande Energie convient les habitants des deux communes à une séance d'information qui se tiendra le mercredi 25 avril, à 20h au Casino de Rolle. Les porteurs du projet en présenteront les détails et répondront aux questions de l'assistance. Un site Web est également dédié au projet :

reel.romande-energie.ch.