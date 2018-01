Romande Energie : Paléo Festival Nyon et Romande Energie SA reconduisent leur partenariat

Une volonté commune de développer l'efficience énergétique du plus grand festival open-air de Suisse. Romande Energie SA est partenaire à l'innovation du Paléo Festival Nyon depuis 2005. La bonne collaboration a conduit à la reconduction du partenariat pour les 3 prochaines années. Sous le signe des énergies renouvelables à 100% et de l'efficience énergétique, éléments chers aux deux parties, ce partenariat se concrétise par la mise en œuvre de mesures diverses permettant au Festival d'être parmi les plus respectueux de l'environnement.

Pour Romande Energie SA, le Paléo Festival Nyon représente la grande responsabilité de garantir l'alimentation électrique pour plus de 230'000 visiteurs, 255 stands et bars y compris lors des appels de puissance de plus de 250 concerts et spectacles sur les 6 différentes scènes du Festival. C'est en dimensionnant correctement le réseau électrique tout en utilisant les infrastructures le plus rationnellement possible que Romande Energie SA s'organise pour satisfaire les besoins en électricité. Ces mesures visent une rationalisation de la consommation énergétique et permettent ainsi de faire des économies d'énergie.

Une collaboration efficace et efficiente en ligne avec la Stratégie Energétique 2050

En collaboration avec le Service électricité du Paléo Festival Nyon, Romande Energie SA conçoit, installe et gère l'infrastructure électrique propre à l'événement. Elle alimente ainsi le Festival en énergie certifiée 100% d'origine renouvelable et 100% d'origine romande. Environ 230'000 kWh (kilowattheures) sont nécessaires pour couvrir l'ensemble des besoins en électricité du Festival. L'utilisation exclusive d'énergies renouvelables s'inscrit dans la politique environnementale du Festival.