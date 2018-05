15/05/2018: Rothschild Merchant Banking: Rothschild Merchant Banking clôture une levée de fonds de 655 millions d’euros pour Five Arrows Direct Lending

15/05/2018

Rothschild Merchant Banking, une division de Rothschild & Co, est fier d'annoncer la clôture de la levée de Five Arrows Direct Lending ('FADL'), son fonds Européen de dette privée ciblant les entreprises Européennes de taille moyenne.

Le fonds a collecté un total de 655 millions d'euros, un montant bien supérieur à sa cible initiale. Ce montant a été levé auprès d'une large palette d'investisseurs internationaux incluant des compagnies d'assurance, des fonds de pension et d'autres investisseurs institutionnels ainsi qu'auprès de Family Offices et d'investisseurs individuels.

Le fonds offre des financements en dette privée sur mesure pour répondre aux besoins de d'entreprises du mid-market européen en bonne santé financière, pour lesquelles les banques ont néanmoins réduit l'accès à la dette. Le fonds offrira principalement des financements sous forme de dette unitranche.

FADL s'adresse non seulement aux fonds de Capital Investissement lors de leurs opérations de rachat, de croissance externe et de recapitalisation, mais également à des entreprises familiales ou des entrepreneurs actionnaires pour répondre à leurs besoins de financement liés à des opérations d'acquisitions, de croissance du capital, de refinancement ou de restructuration d'actionnariat.

La dynamique du fonds est bonne puisque plus de 40% du fonds a déjà été déployé dans sept sociétés de qualité présentant des profils de risque-rendement très attractifs.

FADL est très complémentaire de Five Arrows Credit Solutions ('FACS'), le fonds de dette junior de 415 millions d'euros clôturé par l'équipe Direct Lending en mai 2014. FACS est pratiquement investi en totalité dans un portefeuille attractif de sociétés mid-market et présente une rentabilité élevée en ligne avec le mandat qui lui a été confié.

FADL et FACS sont co-dirigés par Edouard Veber et Martin Hook, appuyés par une équipe d'investisseurs expérimentés répartie entre Paris, Londres et Luxembourg.

FADL est l'offre la plus récente de la plateforme Rothschild Merchant Banking. Cette dernière gère plus de 8 milliards d'euros au travers de ses diverses activités allant du Capital Investissement à la Dette Privée. Cette gamme de produits d'investissement fait de Rothschild Merchant Banking un partenaire de choix pour les entreprises à la recherche de financement et pour les investisseurs privés et institutionnels souhaitant déployer leur capital via des stratégies complémentaires.

Marc-Olivier Laurent, Head de la division Rothschild Merchant Banking a déclaré, « Nous sommes ravis du succès de la levée de fonds de FADL, qui vient compléter un bilan déjà important de fonds ayant réussis à excéder leur taille cible. Nous sommes très satisfaits qu'une proportion importante d'investisseurs provienne de souscripteurs historiques de la plateforme Merchant Banking. Nous sommes convaincus que l'association d'une équipe hautement expérimentée dirigée par Edouard et Martin, d'une stratégie d'investissement claire visant les entreprises sous-financées du mid-market Européen et la contribution du réseau de Rothschild & Co, fait de FADL une offre attrayante pour de nombreux investisseurs internationaux sophistiqués ».

Pour plus d'informations sur les activités de FADL ou de Direct Lending au sein de Rothschild Merchant Banking : https://www.rothschild.com/en/merchant-banking/direct-lending/

- FIN -

Pour plus d'information

Rothschild Merchant Banking

Emma Rees

Tel: +44 7703 715763

emma.rees@rothschild.com

DGM Conseil

Thomas de Climens

Tel: +33 1 40 70 11 89 / +33 6 14 50 15 84

thomasdeclimens@dgm-conseil.fr

A propos de Rothschild Merchant Banking

Rothschild & Co propose des conseils indépendants pour des opérations de fusion-acquisition, de stratégie et de financement, ainsi que des solutions d'investissement et de gestion du patrimoine aux grandes institutions, aux familles, aux particuliers et aux gouvernements partout dans le monde. Avec près de 3 500 spécialistes du service financier sur le terrain dans plus de 40 pays, nos équipes offrent une vision mondiale unique. Rothschild & Co est un groupe indépendant, contrôlé par des actionnaires familiaux au centre des marchés financiers mondiaux depuis plus de 200 ans.

Rothschild Merchant Banking est la branche d'investissement de Rothschild & Co. La société investit dans une large gamme de stratégies, aux côtés d'investisseurs institutionnels de premier plan, d'importants family offices et de High Net Worth Individuals. Forte d'engagements de plus de 8 milliards d'euros, Rothschild Merchant Banking propose toute une gamme de fonds dédiés au marché du capital investissement (primaire, secondaire, co-investissement, multi-gestion), ainsi qu'aux marchés de la dette senior et de la dette junior.