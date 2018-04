17/04/2018: Rothschild & Co annonce la nomination d’Alexandre de Rothschild

17/04/2018

Rothschild & Co annonce que David de Rothschild rejoindra, sous réserve du vote y afférent, le Conseil de surveillance de Rothschild & Co lors de la prochaine Assemblée générale annuelle le 17 mai 2018. Conformément au projet arrêté pour sa succession, Alexandre de Rothschild sera nommé Président Exécutif de Rothschild & Co Gestion, Gérant de Rothschild & Co.

Une fois David de Rothschild nommé, il succédera à Éric de Rothschild comme Président du Conseil de surveillance, sous réserve de sa désignation par les membres du Conseil. Il sera proposé au Conseil de Surveillance de nommer Eric de Rothschild et Adam Keswick en qualité de Vice-présidents de ce même conseil.

Par ailleurs, le Conseil d'administration de la holding familiale Rothschild Concordia, actionnaire principal de Rothschild & Co, nommera Éric de Rothschild à sa présidence en remplacement de David de Rothschild, qui continuera de siéger au Conseil de Rothschild Concordia.

Comme l'explique David de Rothschild : « Ce passage de témoin a été longuement préparé. Alexandre, après 15 ans d'expérience, a démontré ses capacités tant dans les relations humaines que dans la compréhension de tous nos métiers. Je pense que celles et ceux qui font le succès de notre groupe se réjouissent autant que moi d'une continuité familiale à la tête de l'entreprise».

Et Alexandre de Rothschild d'ajouter :« Rothschild & Co est devenue une entreprise internationale qui exerce trois métiers solidement établis. Je suis heureux et honoré de prendre la tête de ce groupe dotée de tant de talents. C'est avec eux que j'aurai à cœur de prolonger son développement dans la direction si clairement établie par mon père».

Eric de Rothschild a été nommé le 8 juin 2012 Président du Conseil de surveillance de Rothschild & Co. Principal artisan, aux côtés de son cousin David de Rothschild, du rapprochement des branches anglaise et française de la famille, il occupe plusieurs mandats et fonctions au sein du Groupe et est co-gérant avec sa fille, Saskia, de Château Lafite. Il est également administrateur de Rothschild Concordia SAS dont il prendra la présidence prochainement.

David de Rothschild a commencé sa carrière il y a plus de quarante ans. En 1981, la Banque Rothschild - société fondée en 1812 par James de Rothschild sous le nom de Rothschild Frères - a été nationalisée par le gouvernement français. David de Rothschild et son cousin Eric de Rothschild joignent alors leurs forces pour regagner le droit de créer une nouvelle banque opérant sous leur nom de famille, ce qu'ils obtiennent en 1986. En 2012, David de Rothschild est nommé Président de Rothschild & Co Gestion. Il préside le Conseil d'administration de Rothschild Concordia, la société holding détenue par les branches française et anglaise de la famille et principal actionnaire de Rothschild & Co.

Alexandre de Rothschild rejoint le Groupe Rothschild & Co en 2008 pour créer notamment le métier de Capital-investissement et dette privée. Aujourd'hui, il en est le Co-Responsable et est en charge des investissements pour compte propre. Auparavant, Alexandre de Rothschild a travaillé chez Bank of America à Londres et Bear Stearns à New York, où il a développé son expertise en matière de capital-investissement et de banque d'investissement. Depuis 2011, Alexandre a été un membre du Group Executive Committee. En 2013, il est nommé Associé-Gérant de Rothschild & Cie Banque et de Rothschild & Cie et est administrateur de plusieurs conseils dans le Groupe Rothschild & Co. En 2014, Alexandre de Rothschild intègre le Conseil de gérance de Rothschild & Co Gestion, dont il est actuellement Vice-Président Exécutif.

