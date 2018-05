17/05/2018: Rothschild & Co: Assemblée générale mixte du 17 mai 2018

17/05/2018

Adoption de l'ensemble des résolutions proposées par le Géran

Rothschild & Co annonce que ses actionnaires, réunis en Assemblée générale mixte le 17 mai 2018, ont approuvé toutes les résolutions qui leur avaient été soumises par le Gérant.

Cette Assemblée et le Conseil de surveillance de Rothschild & Co, qui l'a suivi, ont entériné le passage de témoin entre David de Rothschild et son fils Alexandre de Rothschild. Alexandre de Rothschild est dorénavant Président Exécutif de Rothschild & Co Gestion, Gérant de Rothschild & Co. David de Rothschild succède à Éric de Rothschild comme Président du Conseil de surveillance, tandis que ce dernier a été nommé avec Adam Keswick Vice-présidents de ce même conseil.

Dividende de l'exercice de neuf mois clos le 31 décembre 2017

L'Assemblée générale - suivant les recommandations du Conseil de Surveillance - a approuvé le versement d'un dividende de 0,68 euro par action, soit une hausse de 6 % par rapport au dividende de l'exercice précédent avec un paiement supplémentaire de 0,14 € par action, représentant un montant total de 52,6 millions d'euros, reflétant les bons résultats de l'exercice et la confiance en l'avenir du Groupe. Le dividende sera versé le 24 mai 2018

Composition du Conseil de Surveillance

L'Assemblée générale a approuvé

la nomination de Monsieur David de Rothschild en qualité de membre au Conseil de surveillance ; e

le renouvellement des mandats de de Madame Lucie Maurel-Aubert, de Messieurs Sylvain Héfès, Anthony de Rothschild, Sipko Schat et Peter Smith

Des informations plus détaillées sur les profils des membres sont disponibles dans le rapport annuel et dans le document d'Assemblée générale, et en ligne sur le site Internet de la société www.rothschildandco.com.

La présentation projetée lors de l'Assemblée générale ainsi que des informations détaillées sur le quorum et le résultat des votes sont disponibles sur le site Internet de la Société, www.rothschildandco.com, rubrique « Relations Investisseurs > Actionnaires > Prochaine assemblée générale et archives ».

Calendrier financier

25 septembre 2018: Publication des résultats semestriels 2018 (janvier - juin

13 novembre 2018: Publication du troisième trimestre 2018 (juillet - septembre)

A propos de Rothschild & Co

Rothschild & Co propose des conseils indépendants pour des opérations de fusion-acquisition, de stratégie et de financement, ainsi que des solutions d'investissement et de gestion du patrimoine aux grandes institutions, aux familles, aux particuliers et aux gouvernements partout dans le monde. Avec près de 3 500 spécialistes du service financier sur le terrain dans plus de 40 pays, nos équipes offrent une vision mondiale unique. Rothschild & Co est un groupe indépendant, contrôlé par des actionnaires familiaux au centre des marchés financiers mondiaux depuis plus de 200 ans.

Rothschild & Co est une société en commandite par actions (SCA) de droit français, cotée sur Euronext à Paris, Compartiment A, au capital de 154 895 024 €, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 302 519 228. Siège social : 23 bis avenue de Messine, 75008 Paris, France.