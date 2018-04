Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Rothschild & Co annonce que David de Rothschild rejoindra, sous réserve du vote y afférent, le Conseil de surveillance de Rothschild & Co lors de la prochaine Assemblée générale annuelle le 17 mai 2018. Conformément au projet arrêté pour sa succession, Alexandre de Rothschild sera nommé Président exécutif de Rothschild & Co Gestion, Gérant de Rothschild & Co.Une fois David de Rothschild nommé, il succédera à Éric de Rothschild comme Président du Conseil de surveillance, sous réserve de sa désignation par les membres du Conseil. Il sera proposé au Conseil de Surveillance de nommer Eric de Rothschild et Adam Keswick en qualité de Vice-présidents de ce même conseil.Par ailleurs, le Conseil d'administration de la holding familiale Rothschild Concordia, actionnaire principal de Rothschild & Co, nommera Éric de Rothschild à sa présidence en remplacement de David de Rothschild, qui continuera de siéger au Conseil de Rothschild Concordia.Comme l'explique David de Rothschild : " Ce passage de témoin a été longuement préparé. Alexandre, après 15 ans d'expérience, a démontré ses capacités tant dans les relations humaines que dans la compréhension de tous nos métiers ".