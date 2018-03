ROTHSCHILD : & CO progresse de 5% grâce à de bons résultats 2017

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Rothschild & Co (+5,11% à 29,85 euros) affiche l’une des plus fortes progressions du marché SRD au lendemain de la publication de résultats 2017 solides. L'année dernière, le groupe financier spécialisé dans le conseil financier, la gestion d’actifs et le capital investissement a vu son résultat net part du groupe progresser de 32% à 236 millions d’euros et son résultat opérationnel augmenter de 18% à 456 millions d’euros.Les revenus ont, eux, augmenté de 12% à 1,91 milliard d'euros, dont 105 millions d'euros de contribution de Martin Maurel (banque privée) pour sa première consolidation.Suite à la modification de la date de clôture de l'exercice, qui est passée du 31 mars au 31 décembre, les états financiers statutaires de 2017 portent uniquement sur une période de neuf mois : du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017. Pour une meilleure compréhension de sa performance, Rothschild & Co a décidé de présenter ses résultats consolidés sur douze mois pour l'ensemble de l'année civile 2017 par rapport à l'année civile 2016."Il sera proposé aux actionnaires un dividende de 0,68 euro. Ce dividende, bien qu'identique à celui de l'année dernière, est en hausse puisqu'il couvre une période de neuf mois seulement", ont annoncé Nigel Higgins et Olivier Pécoux, Managing Partners de Rothschild & Co.En Conseil financier, les revenus ont atteint un montant record de 1,18 milliard, en hausse de 1%, pour un résultat d'exploitation en repli de 2% à 185 millions d'euros. La marge opérationnelle est stable à 16%.Dans la Banque privée et la gestion d'actifs, le résultat d'exploitation, hors coûts d'intégration de Martin Maurel, a atteint 82 millions d'euros en 2017 contre 7 millions d'euros en 2016. Les revenus ayant progressé de 40% à 514 millions d'euros, la marge opérationnelle s'est élevée à 16% contre 2% en 2016.Les actifs sous gestion, à l'échelle du groupe Rothschild & Co, ont progressé et s'élèvent à 67,3 milliards d'euros en 2017, grâce à la contribution de 10 milliards d'euros liée à la fusion avec le groupe Martin Maurel, à une collecte nette de 1,7 milliard d'euros et à l'appréciation globale du marché, minoré d'un effet de change négatif de 1,6 milliard d'euros.L'activité de Capital-investissement et dette privée a pour sa part vu son bénéfice opérationnel passer en un an de 82 millions à 120 millions d'euros pour des revenus en augmentation de 39% à 185 millions. La rentabilité opérationnelle a augmenté de 3 points à 65%.S'agissant des perspectives 2018, Rothschild & Co anticipe un niveau d'activité globalement stable dans le Conseil financier. L'activité de Banque privée & gestion d'actifs est, elle, jugée bien positionnée pour permettre une croissance de la collecte nette et une amélioration de sa profitabilité. En France, l'intégration opérationnelle de Martin Maurel sera finalisée d'ici à la fin de l'année. Enfin, l'activité de Capital-investissement et dette privée est fortement déterminée à accroître les actifs sous gestion.