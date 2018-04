ROTHSCHILD & CO : succession dans la continuité, Alexandre de Rothschild prend les rênes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le passage de relais à la tête de Rothschild & Co s'accompagne d'une hausse de 2,91% à 31,85 euros de l’action du groupe financier. Cette progression s’explique surtout par la publication par le très influent broker Exane BNP Paribas d’une étude dans laquelle il entame le suivi de la valeur avec une opinion Surperformance et un objectif de cours de 40 euros, selon une source de marché."Ce passage de témoin a été longuement préparé", a déclaré David de Rothschild, dont le fils, Alexandre, lui succédera à la tête de la célèbre banque d'affaires. Elle était la numéro un en France l'année dernière, selon des données compilées par Reuters.Après avoir travaillé chez Bank of America à Londres et Bear Stearns, l'héritier a rejoint le groupe Rothschild & Co en 2008 pour créer notamment le métier de Capital-investissement et dette privée. Aujourd'hui, il en est le co-responsable et est en charge des investissements pour compte propre.Alexandre de Rothschild sera nommé Président exécutif de Rothschild & Co Gestion et gérant de Rothschild & Co tandis que David de Rothschild succédera à Éric de Rothschild comme Président du Conseil de surveillance après l'assemblée générale du 17 mai.Par ailleurs, le Conseil d'administration de la holding familiale Rothschild Concordia, actionnaire principal de Rothschild & Co, nommera Éric de Rothschild à sa présidence en remplacement de David de Rothschild, qui continuera de siéger au Conseil de Rothschild Concordia.