Rothschild & Co : changements au conseil de surveillance

17/04/2018 | 09:13

Rothschild & Co annonce que David de Rothschild rejoindra son conseil de surveillance lors de la prochaine assemblée générale annuelle le 17 mai, et qu'Alexandre de Rothschild sera nommé président exécutif de Rothschild & Co Gestion, gérant de Rothschild & Co.



Une fois David de Rothschild nommé, il succédera à Éric de Rothschild comme président du conseil de surveillance et il sera proposé à ce conseil de nommer Eric de Rothschild et Adam Keswick en qualité de vice-présidents de ce même conseil.



Par ailleurs, le conseil d'administration de la holding familiale Rothschild Concordia, actionnaire principal de Rothschild & Co, nommera Éric de Rothschild à sa présidence en remplacement de David de Rothschild, qui continuera de siéger au conseil de Rothschild Concordia.



