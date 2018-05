Rothschild & Co : deux nouveaux Managing Directors nommés

10/05/2018 | 16:05

Sumner Farren et Sara Coyle ont été nommés Managing Directors chez Rothschild & Co, pour les bureaux de Chicago. Ils prendront leurs fonctions au mois de juin.



Sumner Farren Sarah Coyle s'apprêtent donc à quitter leurs fonctions chez UBS.



'Les recrutements de Sumner Farren et de Sara Coyle apportent une expérience et une profondeur supplémentaires à l'équipe, qui a déjà connu de beaux succès depuis l'ouverture du bureau en 2016', a déclaré Jimmy Neissa, directeur de Rothschild & Co North America.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.