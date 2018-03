Rothschild and Co: revenus et bénéfice en hausse en 2017

Paris (awp/afp) - Rothschild and Co, l'entité cotée en Bourse du groupe financier Rothschild, a vu ses revenus et son bénéfice net monter en 2017, profitant à la fois de l'acquisition de la banque privée Martin Maurel et de performances solides.

L'an dernier, le bénéfice net de Rothschild and Co a grimpé de 32% à 236 millions d'euros tandis que son chiffre d'affaires progressait de 12% à 1,9 milliard.

La hausse des revenus est pour partie liée à l'acquisition de la banque privée Martin Maurel, réalisée dans le cadre d'une consolidation générale du secteur face, notamment, à des contraintes réglementaires accrues.

Mais les revenus de Martin Maurel, qui ont logiquement fait gonfler la composante liée à la banque privée, n'ont contribué qu'à hauteur de moitié à la hausse de quelque 200 millions d'euros du chiffre d'affaires de l'ensemble du groupe.

Rothschild and Co se félicite en effet d'une "solide croissance organique", malgré un ralentissement du marché des fusions et acquisitions dans le monde l'an dernier, notamment en fin d'année.

"Notre activité de conseil financier (...) a généré de nouveau des revenus record (...), avec un bon équilibre entre ceux issus des fusions-acquisitions et ceux du conseil en financement", ont déclaré les dirigeants exécutifs du groupe, Nigel Higgins et Olivier Pécoux, dans un communiqué.

Le groupe, qui vient de changer la période de son exercice pour le faire coïncider avec l'année civile, a comparé ses résultats avec la période équivalente en 2016 et non avec les précédents chiffres annuels, qui étaient décalés d'un trimestre.

afp/rp