ROUGIER : bilan annuel du contrat de liquidité

ROUGIER

Société Anonyme à Conseil d'Administration

au capital de 5.549.144 euros

Siège social : 155, avenue de La Rochelle - 79000 NIORT

R.C.S. Niort B 025 580 143

BILAN ANNUEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT





Paris, le 3 janvier 2018

Au titre du contrat de liquidité confié par la Société ROUGIER à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 29 décembre 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :





- Nombre d'actions : 2.852

- Solde en espèce du compte de liquidité : 35.571 €

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :





- Nombre d'actions : 2.200

- Solde en espèces du compte de liquidité : 71.177 €

Fondé en 1923, le Groupe Rougier est un leader des bois

tropicaux certifiés africains. Le groupe opère autour de trois

activités principales : Rougier Afrique International

(exploitation de forêts naturelles, transformation industrielle

et commerce international), Importation et distribution en

France de bois de toutes origines (dont Rougier Sylvaco Panneaux) et

Plantations (étude, gestion et investissements dans les plantations forestières

industrielles en Afrique).

www.rougier.fr

Isin : FR0000037640

Reuters : ALRGR.PA

Bloomberg : ALRGR:FP

Eligible PEA-PME

Contact :

Cyril Combe

cyril.combe@calyptus.net

Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68

