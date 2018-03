ROUGIER : va pouvoir bénéficier d'une procédure de sauvegarde, la cotation reste suspendue

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Rougier annonce que le Tribunal de Commerce de Poitiers a fait droit à la demande de Rougier S.A de bénéficier d'une procédure de sauvegarde et à celle de Rougier Afrique International de bénéficier d'une procédure de redressement judiciaire. Le Tribunal a fixé une période d'observation de 12 mois jusqu'au 12 mars 2019. Les autres sociétés françaises et africaines ne sont pas concernées par cette décision.Dans le cadre de la procédure de sauvegarde, Rougier S.A., holding du groupe présentera auprès du Tribunal de Commerce un plan qui lui permettra de poursuivre son recentrage stratégique dans les meilleures conditions tout en bénéficiant de la confiance de ses partenaires et créanciers. Sa mise en œuvre doit ouvrir de nouvelles perspectives pour le groupe qui entend rester un acteur important dans sa filière.La procédure de redressement judiciaire de la société Rougier Afrique International concerne essentiellement l'activité de commercialisation à l'export des productions africaines et fera également l'objet de la présentation d'un plan auprès du Tribunal de Commerce. Pour Rougier SA et pour Rougier Afrique International, ces situations impliquent de fortes mesures de restructuration qui seront prochainement mises en œuvre.Durant la période d'observation, Rougier SA et Rougier Afrique International, en collaboration avec les mandataires de justice, poursuivront la réorganisation de l'entreprise. Rougier informera régulièrement le marché de toutes évolutions significatives de la situation. Dans ce cadre, la cotation de l'action Rougier reste suspendue.